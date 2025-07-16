Российский боксер под воздействием марихуаны получил удар током

Российский боксёр получил удар током после победы в поединке: чем он был опьянён?

1:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский боксёр Иван Паршиков выиграл тайский турнир, где выступал под воздействием марихуаны, но вскоре его победа была омрачена. Когда он покидал ринг, его ударило током от осветительной конструкции.

Фото: Designed by Freepik by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бокс

Двадцатисемилетний россиянин Иван Паршиков в конце июня выиграл чемпионат по боксу с марихуаной в Сураттани, Таиланд. Как следует из названия, боксёры, участвующие в этом необычном соревновании, перед выходом на ринг употребляют марихуану.

Однако радость от победы была прервана неожиданным событием. Когда Паршиков перелезал через канаты, чтобы прыгнуть в соседний бассейн и отпраздновать свой успех, он ухватился за конструкцию, на которой располагалось осветительное оборудование, и в этот момент получил сильный удар. По его собственным словам, стойка осветительного оборудования не была заземлена.

От удара Паршиков замер и начал падать, но худшего удалось избежать благодаря тренеру, который смог хотя бы частично смягчить падение. Однако через мгновение боксер довольно резво вскочил, как ни в чём не бывало, и продолжил прыгнуть в бассейн и проплыть несколько кругов в честь победы.

В тот момент он, вероятно, даже не подозревал о вывихе плеча, но, по данным Reuters, полностью оправился от травмы в течение следующих двух недель.

Weed Boxing Championship — пока ещё очень молодой бренд в сфере боевых видов спорта. Он был основан лишь в 2023 году, когда первый турнир прошёл на острове Самуи в местном зале тайского бокса. Тогда же его покровителем стал и довольно скандальный бывший чемпион в тяжёлом весе Майк Тайсон.

Уточнения

Бокс (через фр. boxe, от англ. box, гипотетически через лат. pugnus — «кулак», от греч. πυγμη (πυξ) — «кулак») — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках.

