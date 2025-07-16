Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дискошар против мух в саду
Ламин Ямаль под прицелом правительства Испании: его вечеринка вызвала хаос и гнев в обществе
После ливня — на СТО: москвичей предупредили об опасности для машин
Шок на чемпионате мира: венгерские пловцы узнали о переносе заплыва слишком поздно
За казахский хоккейный клуб готовы заплатить 13 миллиардов: вот зачем это нужно русским
Городские приключения: быстрое путешествие по М-12, которое стоит попробовать
Слова дяди Надаля об Алькарасе вызвали бурю эмоций в Испании
Врач Морозов рассказал, какие болезни обостряются в жару и как снизить риски
Чистка инкрустированной духовки: эффективные домашние методы

Российский боксер под воздействием марихуаны получил удар током

Российский боксёр получил удар током после победы в поединке: чем он был опьянён?
1:47
Спорт

Российский боксёр Иван Паршиков выиграл тайский турнир, где выступал под воздействием марихуаны, но вскоре его победа была омрачена. Когда он покидал ринг, его ударило током от осветительной конструкции.

Бокс
Фото: Designed by Freepik by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бокс

Двадцатисемилетний россиянин Иван Паршиков в конце июня выиграл чемпионат по боксу с марихуаной в Сураттани, Таиланд. Как следует из названия, боксёры, участвующие в этом необычном соревновании, перед выходом на ринг употребляют марихуану.

Однако радость от победы была прервана неожиданным событием. Когда Паршиков перелезал через канаты, чтобы прыгнуть в соседний бассейн и отпраздновать свой успех, он ухватился за конструкцию, на которой располагалось осветительное оборудование, и в этот момент получил сильный удар. По его собственным словам, стойка осветительного оборудования не была заземлена.

От удара Паршиков замер и начал падать, но худшего удалось избежать благодаря тренеру, который смог хотя бы частично смягчить падение. Однако через мгновение боксер довольно резво вскочил, как ни в чём не бывало, и продолжил прыгнуть в бассейн и проплыть несколько кругов в честь победы.

В тот момент он, вероятно, даже не подозревал о вывихе плеча, но, по данным Reuters, полностью оправился от травмы в течение следующих двух недель.

Weed Boxing Championship — пока ещё очень молодой бренд в сфере боевых видов спорта. Он был основан лишь в 2023 году, когда первый турнир прошёл на острове Самуи в местном зале тайского бокса. Тогда же его покровителем стал и довольно скандальный бывший чемпион в тяжёлом весе Майк Тайсон.

Уточнения

Бокс (через фр. boxe, от англ. box, гипотетически через лат. pugnus — «кулак», от греч. πυγμη (πυξ) — «кулак») — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Барханный кот: самый мелкий вид кошек, выживающий в суровых условиях пустыни
Домашние животные
Барханный кот: самый мелкий вид кошек, выживающий в суровых условиях пустыни Аудио 
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Авто
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке Аудио 
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Еда и рецепты
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным Аудио 
Популярное
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх

Медведь не охотится на людей, но может напасть, если почувствует угрозу. Что делать при встрече с хищником и как избежать опасности — пошаговая инструкция.

Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение
Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Это открытие держали в секрете годами: на глубине нашли источник кислорода вне биологии
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Последние материалы
Чистка инкрустированной духовки: эффективные домашние методы
Выпуск кутума в Каспий: почему это нужно для экосистемы региона
Механики связывают увод автомобиля в сторону с неисправностью подвески
Юный талант 2009 года перешёл в Рому
Эстебан Родригес победил нокаутом за 3 секунды на турнире BKFC
Исследование в Пантанале: ягуары выжили и даже размножились после мощного пожара
Посещаемость казино в России выросла на 1,7% в первом полугодии 2025 года — АИРИС
Первый магазин с ИИ: в Москве начали продавать роботов
Метод против ос: огурец и фольга
Какао — напиток здоровья: 3 причины, почему его стоит пить каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.