Город замер, когда легенды Селтика и Бобби Гиллеспи сошлись за вертушками

Селтик представил выездную форму сезона 2025/26 в Глазго с участием легенды рока Бобби Гиллеспи

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

В видеоролике презентации выездной формы "Селтика" сезона 2025/26 приняли участие легенды клуба, нынешние звезды и одна из самых знаковых музыкальных фигур Глазго — фронтмен Primal Scream Бобби Гиллеспи.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Футбольный мяч

Черный комплект, представленный клубом, был показан в ярком видеоролике, снятом в McChuill's, популярном баре в районе Мерчант-Сити в Глазго.

Гиллеспи занял центральное место за вертушками, записав на презентации бессмертный гимн Primal Scream "Movin' on Up". Это был редкий момент пересечения шотландской музыкальной элиты и крупнейших футбольных клубов страны.

Гиллеспи, давний болельщик "Селтика", присоединился к множеству деятелей "Хупс" прошлого и настоящего. Хенрик Ларссон, Джон Коллинз, Чарли Малгрю, Каллум Макгрегор и Каспер Шмейхель — все они снялись в короткометражном фильме, сочетающем ретро-эстетику с современными элементами.

Привлечение Бобби Гиллеспи к презентации придало видео более глубокую атмосферу Глазго, соединив его с болельщиками, которые всегда ценили связь "Селтика" с музыкой, политикой и жизнью рабочего класса. Клуб и раньше приглашал известных игроков для показа формы, но выбор Гиллеспи, известного игрока "Селтика" с юга, стал отличным решением.

Уточнения

Бобби Гиллеспи (англ. Bobby Gillespie, родился 22 июня 1962 года в Глазго) — вокалист шотландской рок-группы Primal Scream, бывший участник группы The Jesus and Mary Chain.

