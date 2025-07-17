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Легенда баскетбола Уэст объяснил, почему не верит, что Уилт переспал с 20 000 женщин

Джерри Уэст объяснил, почему не ценит определённый титул
1:44
Спорт

Баскетболист Джерри Уэст объяснил, почему он не верит, что Уилт переспал с 20 000 женщин: "У Уилта была склонность всё усложнять и выставлять себя ярче всех на свете".

Баскетбольная корзина
Фото: unsplash.com by Andy Hu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Баскетбольная корзина

Уилт Чемберлен побил баскетбольные рекорды с такой скоростью, какой этот вид спорта, да и весь мир, никогда прежде не видел. С того вечера, когда он набрал 100 очков, до абсурдных статистических данных, которые до сих пор остаются нетронутыми, этот человек был ходячим мифом. Но насколько это соответствует действительности?

Его доминирование казалось почти вымышленным, даже когда оно подкреплялось результатами матчей и записями игр. Несмотря на все абсурдные подвиги, которые он совершал на паркете, единственное число, которое продолжает его преследовать, не было достигнуто на площадке.

В своей автобиографии 1991 года "Взгляд сверху" Чемберлен утверждал, что за свою жизнь переспал более чем с 20 000 женщин. Одной лишь математики было достаточно, чтобы попасть в заголовки. Эта история, будь то правда или им самим созданная легенда, мгновенно стала частью образа Уилта. И десятилетиями люди спорили о том, возможно ли это хотя бы отдалённо.

Джерри Уэст, один из ближайших партнёров Чемберлена по команде в "Лос-Анджелес Лейкерс", не верил в это.

"За последние два-три года нашей совместной жизни, после того как Элджин Бэйлор завершил карьеру, мы играли ещё два года. Он и я, когда мы были в разъездах, были очень приятным парнем…" — рассказал создатель логотипа НБА.

Уточнения

Джеро́м А́лан Уэст (англ. Jerome Alan West; 28 мая 1938, Челиан, Западная Виргиния — 12 июня 2024, Лос-Анджелес, Калифорния) — американский баскетболист, всю свою профессиональную карьеру выступавший за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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