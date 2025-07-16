Казахский ХК Барыш понадобился русским: они его оценили в 13 млрд

Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" могут продать крупной российской компании.
"Ходит слух, что "Барыс" могут продать крупной российской компании за два миллиарда рублей (около 13,3 млрд тенге). Кому бы это было нужно?", — сказано в сообщении.
"Барыс" по итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ занял 12 (последнее) место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 35 очков. Команда потерпела 54 поражения в 68 матчах.
Отметим, что просле принятия закона РК о запрете финансирования легионеров из гос. бюджета, главному хоккейному клубу Казахстана пришлось расстаться со всеми иностранными хоккеистами.
Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан, официально — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: , аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.
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