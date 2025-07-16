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Казахский ХК Барыш понадобился русским: они его оценили в 13 млрд

За казахский хоккейный клуб готовы заплатить 13 миллиардов: вот зачем это нужно русским
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Спорт

Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" могут продать крупной российской компании.

Хоккейная клюшка
Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хоккейная клюшка

"Ходит слух, что "Барыс" могут продать крупной российской компании за два миллиарда рублей (около 13,3 млрд тенге). Кому бы это было нужно?", — сказано в сообщении.

"Барыс" по итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ занял 12 (последнее) место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 35 очков. Команда потерпела 54 поражения в 68 матчах.

Отметим, что просле принятия закона РК о запрете финансирования легионеров из гос. бюджета, главному хоккейному клубу Казахстана пришлось расстаться со всеми иностранными хоккеистами.

Уточнения

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан, официально — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: , аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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