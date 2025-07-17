Особый приём в Казахстане: чемпионка мира по боксу из Турции приняла участие в ритуале с бараном

Турецкая боксёрша шокировала фанатов снимками из Казахстана

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Трёхкратная чемпионка мира по боксу и победительница Олимпийских игр в Токио, турчанка Бусеназ Сюрменели, гостила в Алматинской области.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin de Lusenet from Heemskerk, Netherlands, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы в Казахстане

Её пригласила подруга из Казахстана, боксер Назым Кызайбай. Они давно в хороших отношениях.

Когда высокая гостья приехала, отец Назым зарезал барана и оказал ей особый приём. Но Бусеназ, которая никогда ничего подобного не видела, была немного удивлена. Она даже испытала шок, когда он отрезал баранье ухо.

"Наши дедушки ждут нас на дороге, накрывая стол. Девочки, так сказать, в "шоке". "Они впервые в жизни видят голову барана", — говорит Назым Кызайбай в видео.

Кстати, в недавнем финале Кубка мира по боксу в Астане Сюрменели уступила Навбахор Хамидовой из Узбекистана.

Уточнения

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан, официально — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: , аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

