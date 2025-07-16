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Это потрясло мир тенниса: вот что сказал дядя Надаля об Алькарасе

Слова дяди Надаля об Алькарасе вызвали бурю эмоций в Испании
1:18
Спорт

Что случилось с Карлосом Алькарасом после поражения от Синнера? Все, кто ожидал его на Ибице, пока разочарованы.

Карлос Алькарас
Фото: commons.wikimedia.org by Neil Tilbrook, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Карлос Алькарас

Испанец вылетел в Мурсию, где недавно подстригся у своего доверенного парикмахера. Возможно, в ближайшие часы он вылетит на Ибицу, но пока он дома, в окружении семьи и близких.

Тем более, что климат в Испании не самый лучший. Карлитоса критиковали за поражение от Синнера, а комментарии Тони Надаля, дяди Рафы и авторитетного испанского теннисиста, подлили масла в огонь.

В статье для El Pais Тони Надаль написал: "Думаю, мурсиец должен попробовать немного разнообразить свою игру и последовать примеру Григора Димитрова. В 1/8 финала он последовательно срывал натиск соперника, выиграв первые два сета".

Этими словами Надаль-старший не только провёл тактическую параллель, но и послал долгосрочный сигнал: чтобы победить Синнера, одного таланта недостаточно. "Это был не самый зрелищный матч, — добавил он, — но Карлос немного снизил накал, показал более прерывистую и нестабильную игру и потерял уверенность в своих шансах на победу".

Это очень резкие слова, но они вызвали дискуссии в Испании.

Уточнения

Антонио «Тони» Надаль Омар (исп. Antonio «Toni» Nadal Homar; родился 21 февраля 1961 года в Манакоре, Испания) — испанский тренер по теннису, наиболее известный по работе со своим племянником — Рафаэлем Надалем — в начале XXI века являющимся одним из сильнейших и наиболее титулованных теннисистов мира.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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