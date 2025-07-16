Кто стал новым бриллиантом в академии Ромы

Клуб джаллоросси завершил сделку, которая позволит одному из самых востребованных игроков итальянской сцены перейти в Тригорию.
"Рома" совершила переход и заполучила одного из самых ярких талантов итальянского футбола.
Напомним, что Манджу Камара — новичок "джаллоросси" и готов перейти в "Тригорию".
Родившийся в 2009 году игрок, которого ценят несколько клубов, с энтузиазмом относится к "Римской империалистической" команде и готов блистать с эмблемой "Волка" на груди.
«Ро́ма» (полное название — Спортивная ассоциация «Рома», итал. Associazione Sportiva Roma) — итальянский профессиональный футбольный клуб из Рима.
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