Кто стал новым бриллиантом в академии Ромы

Юный талант 2009 года перешёл в Рому

0:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

Клуб джаллоросси завершил сделку, которая позволит одному из самых востребованных игроков итальянской сцены перейти в Тригорию.

Фото: commons.wikimedia by johnthescone, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ английский футбол

"Рома" совершила переход и заполучила одного из самых ярких талантов итальянского футбола.

Напомним, что Манджу Камара — новичок "джаллоросси" и готов перейти в "Тригорию".

Родившийся в 2009 году игрок, которого ценят несколько клубов, с энтузиазмом относится к "Римской империалистической" команде и готов блистать с эмблемой "Волка" на груди.

Уточнения

«Ро́ма» (полное название — Спортивная ассоциация «Рома», итал. Associazione Sportiva Roma) — итальянский профессиональный футбольный клуб из Рима.

