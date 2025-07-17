Вот что остановило почти подписанного новичка Левски

Звезда "Берое" и лучший бомбардир Первой лиги Сантьяго Годой готовится сменить клуб, и трансфер теперь дело за малым.
Аргентинский нападающий, блиставший своей игрой в элите национальной сборной, входит в число самых востребованных игроков на трансферном рынке этим летом.
Считался ли Годой новичком "Левски"?
"Левски" был одним из клубов, которые всерьез хотели заполучить Годоя.
Однако "синим" так и не удалось заключить сделку, главной причиной чего стали финансовые условия, не позволившие серебряному призёру совершить трансфер.
Действующий чемпион "Лудогорец" также проявлял интерес к Годою.
«Левски» (болг Професионален футболен клуб Левски София) — болгарский футбольный клуб из города София.
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