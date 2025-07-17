Вот что остановило почти подписанного новичка Левски

Трансферный сюрприз: переход игрока в Левски под угрозой

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Звезда "Берое" и лучший бомбардир Первой лиги Сантьяго Годой готовится сменить клуб, и трансфер теперь дело за малым.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Аргентинский нападающий, блиставший своей игрой в элите национальной сборной, входит в число самых востребованных игроков на трансферном рынке этим летом.

Считался ли Годой новичком "Левски"?

"Левски" был одним из клубов, которые всерьез хотели заполучить Годоя.

Однако "синим" так и не удалось заключить сделку, главной причиной чего стали финансовые условия, не позволившие серебряному призёру совершить трансфер.

Действующий чемпион "Лудогорец" также проявлял интерес к Годою.

Уточнения

«Левски» (болг Професионален футболен клуб Левски София) — болгарский футбольный клуб из города София.

