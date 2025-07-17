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Как 82-летний мастер шокирует зал своими тренировками

Легенда боевых искусств продолжает тренироваться в 82 года
1:58
Спорт

В возрасте, когда большинство людей довольствуются воспоминаниями о днях своей славы, Рон Ван Клиф продолжает писать новые главы в своей замечательной истории боевых искусств. 82-летняя легенда известна в мире спортивных единоборств как "Чёрный дракон".

Девушка держит гирю
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка держит гирю

Он по-прежнему активно тренируется по бразильскому джиу-джитсу, доказывая, что страсть и преданность делу не знают возрастных ограничений. Путь Ван Клифа по боевым искусствам читается как приключенческий роман, охватывающий десятилетия. Его опыт охватывает множество дисциплин, включая карате, вин-чунь и джиу-джитсу.

Этот разнообразный опыт помог ему стать звездой боевиков в 1970-х и 1980-х годах, а также выиграть чемпионаты мира и страны по карате. Мир боевых искусств увидел Ван Клифа в октагоне на UFC 4 в замечательном возрасте 51 года.

Его встреча с Ройсом Грейси стала переломным моментом в истории смешанных боевых искусств. Хотя он проиграл бой, этот опыт продемонстрировал его непоколебимое стремление к развитию и обучению — качества, которые пригодились ему в будущем.

История Ван Клифа бросает вызов общепринятым представлениям о старении и соревновательном спорте. В эпоху, когда многие спортсмены уходят на пенсию в 30-40 лет, он демонстрирует, что боевые искусства могут быть делом всей жизни.

Его постоянные тренировки в возрасте 82 лет служат убедительным примером для практикующих всех возрастов о важности упорства и бесконечных возможностях совершенствования. Его пример показывает, что при правильном подходе и самоотверженности боевые искусства могут развиваться, а не приходить в упадок с годами.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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