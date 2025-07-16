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В Махачкале расстреляли бойца ММА Тимура Хизриева

Бойца ММА расстреляли в Дагестане: 5 пуль попали прямо в спортсмена
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Спорт

Двое мужчин в масках порядка 10 раз выстрелили в бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале.

Скорая помощь
Фото: commons.wikimedia.org by Dickelbers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скорая помощь

Они подкараулили спортсмена во дворе жилого дома на улице Даниялова. Когда Хизриев вышел из своего авто, преступники начали стрелять из пистолетов. В Хизриева попали 5 пуль из "травмата".

Боец жив, его жизни ничего не угрожает.

Тимур Хизриев — российский боец смешанного стиля. Выступал на турнирах серии PFL, Bellator и др.

Причиной стрельбы оказался купленный, но не оплаченный Тимуром Хизриевым автомобиль.

По предварительным данным, он договорился взять себе машину, но оплату пообещал произвести позже. Время шло, а платить он не спешил.

Уточнения

Махачкала́ (до 1921 года — Петро́вск) — город на юге России (на Кавказе), расположенный на берегу Каспийского моря.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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