В Махачкале расстреляли бойца ММА Тимура Хизриева

Двое мужчин в масках порядка 10 раз выстрелили в бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале.
Они подкараулили спортсмена во дворе жилого дома на улице Даниялова. Когда Хизриев вышел из своего авто, преступники начали стрелять из пистолетов. В Хизриева попали 5 пуль из "травмата".
Боец жив, его жизни ничего не угрожает.
Тимур Хизриев — российский боец смешанного стиля. Выступал на турнирах серии PFL, Bellator и др.
Причиной стрельбы оказался купленный, но не оплаченный Тимуром Хизриевым автомобиль.
По предварительным данным, он договорился взять себе машину, но оплату пообещал произвести позже. Время шло, а платить он не спешил.
Махачкала́ (до 1921 года — Петро́вск) — город на юге России (на Кавказе), расположенный на берегу Каспийского моря.
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