Физика бессильна: как люди в обтягивающих шортах побеждают гравитацию и здравый смысл

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Почему гонщики Tour de France так быстро едут в гору
4:22
Спорт

Когда смотришь «Тур де Франс», кажется, что у этих людей в ногах встроены электродвигатели. Особенно на горных этапах — там, где обычный велосипедист начинает жаловаться на судьбу, профессионалы спокойно идут в гору со скоростью 25 км/ч и выше. Что же помогает им ехать так быстро? Только ли железная форма? Или есть нечто большее?

Велогонка
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Велогонка

Мощность против веса: главный козырь

Ключевой параметр — это соотношение мощности и веса. Проще говоря: сколько ватт выдают ноги гонщика на каждый килограмм тела. У профи этот показатель может достигать 7 Вт/кг — фантастика для обычного велосипедиста.

Аэродинамика даже в горах

Оказывается, даже при подъеме на 5–6% важно держаться за колесом. Когда один гонщик прячется за другим, он экономит энергию — даже на горных серпантинах. Именно так был поставлен рекорд на Col du Galibier — 27 км/ч по наклонной стене.

Частота вращения: как качаться легко, но эффективно

Профессионалы предпочитают частоту педалирования выше 90 оборотов в минуту. Это позволяет снимать нагрузку с мышц и сохранять выносливость — вроде как поднятие небольшого веса на много повторов. Компактная передача на байке — еще один секрет, помогающий не сбавлять темп и быть готовым к атакам в любую секунду.

Питание на ходу: 150 граммов углеводов — и никаких тормозов

Рацион гонщика — это ювелирная работа. На сложных этапах организм получает до 150 г углеводов в час. Пищеварительная система обычного человека с этим не справится. А профессионалы тренируют не только мышцы, но и ЖКТ — для такой же выносливости.

Седло и наука: да, положение тоже решает

Новинка последних лет — микронастройки положения седла. Чуть вперед, чуть вниз — и гонщик может лучше передавать мощность, снижая давление на поясницу. Казалось бы, мелочь. Но на высшем уровне спорта она может стать решающей.

Когда смотришь «Тур де Франс», кажется, что у этих людей в ногах встроены электродвигатели. Особенно на горных этапах — там, где обычный велосипедист начинает жаловаться на судьбу, профессионалы спокойно идут в гору со скоростью 25 км/ч и выше. Что же помогает им ехать так быстро? Только ли железная форма? Или есть нечто большее?

Мощность против веса: главный козырь

Ключевой параметр — это соотношение мощности и веса. Проще говоря: сколько ватт выдают ноги гонщика на каждый килограмм тела. У профи этот показатель может достигать 7 Вт/кг — фантастика для обычного велосипедиста.

Аэродинамика даже в горах

Оказывается, даже при подъеме на 5–6% важно держаться за колесом. Когда один гонщик прячется за другим, он экономит энергию — даже на горных серпантинах. Именно так был поставлен рекорд на Col du Galibier — 27 км/ч по наклонной стене.

Частота вращения: как качаться легко, но эффективно

Профессионалы предпочитают частоту педалирования выше 90 оборотов в минуту. Это позволяет снимать нагрузку с мышц и сохранять выносливость — вроде как поднятие небольшого веса на много повторов. Компактная передача на байке — еще один секрет, помогающий не сбавлять темп и быть готовым к атакам в любую секунду.

Питание на ходу: 150 граммов углеводов — и никаких тормозов

Рацион гонщика — это ювелирная работа. На сложных этапах организм получает до 150 г углеводов в час. Пищеварительная система обычного человека с этим не справится. А профессионалы тренируют не только мышцы, но и ЖКТ — для такой же выносливости.

Седло и наука: да, положение тоже решает

Новинка последних лет — микронастройки положения седла. Чуть вперед, чуть вниз — и гонщик может лучше передавать мощность, снижая давление на поясницу. Казалось бы, мелочь. Но на высшем уровне спорта она может стать решающей.

Уточнения

Велосипедист — человек передвигающийся за счёт собственной мускульной силы, направляемой на вращение педалей, на транспортном средстве, отнесённым по своим характеристикам к велосипеду.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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