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Не звезда, но может стать взрывом — Ливерпуль смотрит в неожиданную сторону: новая звезда футбола

Ливерпуль в поисках нового нападающего — кто это может быть
Спорт

Британская пресса активно обсуждает, кто может стать следующим нападающим «Ливерпуля» на случай, если клуб не сумеет договориться с Хьюго Экитике из «Айнтрахта».

Футбол
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбол

Потенциальная замена

На фоне слухов всё чаще всплывает имя Жан-Филиппа Матеты, 28-летнего французского форварда, выступающего за «Кристал Пэлас». По сообщениям английских СМИ, представители «Ливерпуля» уже контактировали с окружением футболиста — переговоры якобы велись в Париже.

Недооценённый, но эффективный

Матета не принадлежит к числу громких звёзд, но, как отмечают британские журналисты, он «обладает впечатляющим телосложением» и доказал свою эффективность в Премьер-лиге. Кроме того, он может стать куда более экономичным вариантом, чем Экитике.

Матета — не самое раскрученное имя, но его ценят за физику и дисциплину. Кроме того, он регулярно привлекал внимание Арне Слота.

Ожидается, что в случае ухода Дарвина Нуньеса, «Ливерпуль» будет стремительно закрывать вакансию в атаке, и вариант с Матетой может оказаться ближе, чем кажется.

Уточнения

"Ливерпу́ль" — английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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