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Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение

Эстебан Родригес победил нокаутом за 3 секунды на турнире BKFC
Спорт

Майами. Ринг. В центре — два бойца. Проходит три секунды — и всё заканчивается. Даже рефери не успевает отойти в сторону. Только один мах рукой — и матч официально завершён.

Бокс
Фото: Designed by Freepik by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бокс

Эстебан Родригес выдал один из самых быстрых и жёстких нокаутов в истории BKFC — организации, где перчатки оставляют за пределами ринга, а на кону остаются инстинкты и прямые удары.

Когда бокс возвращается к истокам

BKFC 78 — это не просто номер в сетке турниров, это шоу без фильтров. Здесь нет привычной игры, нет длительных раундов, нет времени «раскачаться». Только чистая агрессия и жестокая точность.

И правда:

  • Первая секунда — гонг.
  • Вторая — шквал ударов.
  • Третья — Джулиус Перес Родригес лежит без движения.

Новый рекорд в мире кулачных боёв

Этот нокаут побил прошлое достижение Улисса Диаса (BKFC 14) и приблизился к легендарным двум секундам Джастина Уотсона. Но то, что сделал Родригес, — это не просто цифра. Это момент, о котором теперь говорят по всему бойцовскому миру.

Легенда родилась в Майами

На фоне будущих грандиозных планов BKFC, включая пирамидальный турнир с призовым фондом в полмиллиарда долларов, Эстебан, возможно, только что прорубил себе путь к следующей главе. Быстрый нокаут может стать билетом в игру куда более крупного масштаба.

Уточнения

Бокс — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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