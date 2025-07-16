Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение

Майами. Ринг. В центре — два бойца. Проходит три секунды — и всё заканчивается. Даже рефери не успевает отойти в сторону. Только один мах рукой — и матч официально завершён.
Эстебан Родригес выдал один из самых быстрых и жёстких нокаутов в истории BKFC — организации, где перчатки оставляют за пределами ринга, а на кону остаются инстинкты и прямые удары.
BKFC 78 — это не просто номер в сетке турниров, это шоу без фильтров. Здесь нет привычной игры, нет длительных раундов, нет времени «раскачаться». Только чистая агрессия и жестокая точность.
И правда:
Этот нокаут побил прошлое достижение Улисса Диаса (BKFC 14) и приблизился к легендарным двум секундам Джастина Уотсона. Но то, что сделал Родригес, — это не просто цифра. Это момент, о котором теперь говорят по всему бойцовскому миру.
На фоне будущих грандиозных планов BKFC, включая пирамидальный турнир с призовым фондом в полмиллиарда долларов, Эстебан, возможно, только что прорубил себе путь к следующей главе. Быстрый нокаут может стать билетом в игру куда более крупного масштаба.
Бокс — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках.
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