Кирилл Набабкин раскрыл секрет успеха ЦСКА: без этих изменений чемпионства не видать

Кирилл Набабкин: что ЦСКА нужно для победы в РПЛ

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказал мнение о необходимости усиления состава команды для успешной борьбы за чемпионство в следующем сезоне. В прошлом сезоне армейцы заняли третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и стали обладателями Фонбет Кубка России.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин Матч ЦСКА

Набабкин отметил, что для того чтобы стать реальным претендентом на чемпионский титул, ЦСКА должен усилить определённые позиции в составе.

"Я думаю, чтобы быть полноценным претендентом на чемпионство, ЦСКА всё-таки надо будет какие-то позиции усилить", — заметил Набабкин в разговоре с "ВсеПроСпорт".

По его словам, клуб уже начал работу в этом направлении, и конкретные решения о точечных усилениях будут приниматься главным тренером совместно с руководством команды.

На данный момент действующим чемпионом России является "Краснодар", а второе место в РПЛ занял "Зенит". В Pari Первую лигу напрямую вылетели "Оренбург" и "Факел", однако позднее оренбуржцы заменили "Торпедо" в РПЛ. Новый сезон высшего российского дивизиона начнётся 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026 года.

Уточнения

ПФК ЦСКА (полное название — АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА») — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии.

