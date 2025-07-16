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Секрет успеха Леонида Слуцкого: почему Шанхай Шэньхуа продлил с ним контракт до 2027 года

Успехи Леонида Слуцкого в Китае: Шанхай Шэньхуа продлевает контракт с российским тренером
1:26
Спорт

Российский специалист Леонид Слуцкий продолжит работу главным тренером китайского клуба "Шанхай Шэньхуа". Новое соглашение рассчитано до 2027 года, что свидетельствует о взаимном желании сторон развивать успешное сотрудничество.

Леонид Слуцкий
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Леонид Слуцкий

54-летний Слуцкий присоединился к "Шанхай Шэньхуа" в начале 2024 года. За это время команда под его руководством добилась значительных успехов. В 2024 и 2025 годах "Шанхай Шэньхуа" завоевал Суперкубок Китая, а по итогам сезона-2024 занял второе место в чемпионате страны, набрав 77 очков в 30 матчах. Первое место занял "Шанхай Порт" с 78 очками, опередив "Шанхай Шэньхуа" по дополнительным показателям.

Слуцкий обладает богатым опытом работы в различных клубах и сборных. Он начал тренерскую карьеру в казанском "Рубине", где выиграл Кубок и Суперкубок России. Затем возглавлял нидерландский "Витесс", английский "Халл Сити" и сборную России. В московском ЦСКА специалист также добился успехов, завоевав чемпионат и Кубок России. Помимо этого, он работал с самарскими "Крыльями Советов".

Уточнения

Леони́д Ви́кторович Слу́цкий (род. 4 мая 1971, Волгоград) — российский футбольный тренер, главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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