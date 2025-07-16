Никаких тренажёров и зала: это упражнение из йоги сушит живот лучше любой кардио

Йога — это не просто расслабление и медитация. Несмотря на кажущуюся легкость, многие асаны способны заменить самые интенсивные тренировки, помогая укрепить тело и улучшить общую физическую форму. Одной из таких поз является навасана — поза лодки. Эта поза не только укрепляет мышцы, но и оказывает положительное влияние на психоэмоциональное состояние. Давайте разберемся, как она работает и что делает её столь эффективной.
Навасана — это поза, которая заставляет работать сразу несколько групп мышц, особенно в области живота, ягодиц и спины. Она помогает развивать силу корпуса, улучшать осанку, а также укреплять руки и таз. Но это еще не всё: навасана — отличный способ снизить стресс и повысить концентрацию.
Согласно исследованиям, поза навасана в 25 глубоких вдохах может дать такой же результат, как 100 приседаний. Это на самом деле не просто гипербола. Когда вы удерживаете эту позу, ваши мышцы кора активно работают, что помогает избавиться от жировых отложений в области живота и улучшает работу пищеварительных органов. В отличие от приседаний, которые сосредоточены на ногах и ягодицах, навасана также активно вовлекает спину, плечи и руки, что делает её более универсальным упражнением.
Но навасана полезна не только для тела. Она действует на ваше психоэмоциональное состояние, повышая уверенность в себе и силу воли. Удерживая позу, вы учите себя быть сосредоточенным и выносливым. Это помогает снизить уровень стресса и уменьшить выделение гормона кортизола. Поза лодки способствует тому, чтобы ваш разум был в полной гармонии с телом.
Навасана — это не только отличное физическое упражнение, но и мощный инструмент для улучшения психоэмоционального состояния. Если хотите укрепить мышцы, улучшить осанку и сбросить лишний жир, эта поза станет отличной альтернативой традиционным тренировкам. Добавьте её в свой комплекс упражнений и почувствуйте результат на себе!
Йо́га - совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
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