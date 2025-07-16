Никаких тренажёров и зала: это упражнение из йоги сушит живот лучше любой кардио

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Поза навасана активирует мышцы кора и снижает стресс — данные исследований
3:59
Спорт

Йога — это не просто расслабление и медитация. Несмотря на кажущуюся легкость, многие асаны способны заменить самые интенсивные тренировки, помогая укрепить тело и улучшить общую физическую форму. Одной из таких поз является навасана — поза лодки. Эта поза не только укрепляет мышцы, но и оказывает положительное влияние на психоэмоциональное состояние. Давайте разберемся, как она работает и что делает её столь эффективной.

Девушка занимается йогой
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка занимается йогой

Что такое навасана

Навасана — это поза, которая заставляет работать сразу несколько групп мышц, особенно в области живота, ягодиц и спины. Она помогает развивать силу корпуса, улучшать осанку, а также укреплять руки и таз. Но это еще не всё: навасана — отличный способ снизить стресс и повысить концентрацию.

Чем навасана лучше 100 приседаний

Согласно исследованиям, поза навасана в 25 глубоких вдохах может дать такой же результат, как 100 приседаний. Это на самом деле не просто гипербола. Когда вы удерживаете эту позу, ваши мышцы кора активно работают, что помогает избавиться от жировых отложений в области живота и улучшает работу пищеварительных органов. В отличие от приседаний, которые сосредоточены на ногах и ягодицах, навасана также активно вовлекает спину, плечи и руки, что делает её более универсальным упражнением.

Психологические и ментальные бонусы

Но навасана полезна не только для тела. Она действует на ваше психоэмоциональное состояние, повышая уверенность в себе и силу воли. Удерживая позу, вы учите себя быть сосредоточенным и выносливым. Это помогает снизить уровень стресса и уменьшить выделение гормона кортизола. Поза лодки способствует тому, чтобы ваш разум был в полной гармонии с телом.

Как правильно выполнять навасану: пошаговая инструкция

  • Исходное положение: сядьте на коврик, вытянув ноги перед собой.
  • Подъем ног: слегка согните колени и поднимите ноги от пола. Постепенно выпрямляйте их, удерживая корпус в напряжении.
  • Откидывание назад: легко наклонитесь назад, стараясь держать спину прямой, а шею — в одной линии с позвоночником. Напрягите мышцы живота.
  • Руки и взгляд: протяните руки вперед, глядя немного вверх. Мышцы корпуса должны работать, чтобы удерживать равновесие.
  • Степень сложности: если вы новичок, можете оставить ноги немного согнутыми. Для более интенсивной нагрузки — выпрямляйте их.
  • Удержание позы: удерживайте позу на 5-10 глубоких вдохов. После этого вернитесь в исходное положение, расслабьтесь и повторите упражнение.
  • Повторения: постепенно увеличивайте количество повторений, начиная с 3-5 раз.

Основные преимущества навасаны

  • Укрепление мышц: эта поза активно работает с мышцами живота, спины, бедер и ягодиц.
  • Улучшение осанки: регулярное выполнение навасаны способствует улучшению осанки, так как она учит правильно распределять вес.
  • Сжигание жира: поза помогает активизировать обмен веществ, сжигая жир в области живота.
  • Снижение стресса: фокусировка на дыхании и удержание позы помогает справиться с психологическим напряжением.

Навасана — это не только отличное физическое упражнение, но и мощный инструмент для улучшения психоэмоционального состояния. Если хотите укрепить мышцы, улучшить осанку и сбросить лишний жир, эта поза станет отличной альтернативой традиционным тренировкам. Добавьте её в свой комплекс упражнений и почувствуйте результат на себе!

Уточнения

Йо́га - совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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