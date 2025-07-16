Скажи прощай проблемным зонам: как избавиться от ушек на бедрах и висячих ягодиц

Долгие зимние месяцы, холода, вечные перекусы и лень… Похоже, что пора взяться за себя, ведь лето не за горами! Тот самый момент, когда нужно распрощаться с "тремя уровнями" на животе, "ушками" на бедрах и, конечно, с обвисшими ягодицами. Если вы тоже хотите избавиться от этих проблемных зон, то мы подготовили для вас эффективный комплекс упражнений. Составьте для себя фитнес-режим и вперед!
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Спортивная девушка
Выпады назад с балансом на одной ноге: прощай, плоские ягодицы
Начните с упражнения, которое сделает ваши ягодицы подтянутыми и рельефными.
Техника выполнения
Встаньте, поставив стопы на ширине бедер.
Сделайте широкий шаг назад левой ногой, согнув обе ноги в коленях до угла 90 градусов.
Переносите вес на правую ногу, поднимите левую ногу вверх, удерживая ее параллельно полу. Спина должна быть прямой.
Вернитесь в исходное положение и повторите на другой ноге.
Количество: 10-15 повторений на каждую ногу.
Плечевой мост: идеальные ягодицы без обвисания
Это упражнение поможет подтянуть ягодицы и улучшить их форму.
Техника выполнения
Лягте на спину, согнув колени и поставив стопы на пол.
Поднимите одну ногу, сжимая ягодицы, и удерживайте тело в нейтральном положении.
Опуститесь вниз и снова поднимайте ягодицы, активируя мышцы.
Количество: 15 подъемов на каждую ногу.
Кросс-выпад с отведением ноги в сторону: прощай, ушки на бедрах
Для того чтобы избавиться от жировых отложений на бедрах, кросс-выпад — лучший друг.
Техника выполнения
Встаньте, поставив стопы на ширине бедер.
Сделайте шаг назад левой ногой, затем передвиньте её вправо, так чтобы ноги образовали крест.
Согните ноги в коленях и опустите левое колено к внешнему краю правой стопы.
Оттолкнитесь правой ногой и поднимите левую ногу в сторону.
Количество: 10-15 повторений на каждую ногу.
Узкие приседания с раскрытием: укрепляем колени
Чтобы сделать колени стройными, выполняйте это упражнение.
Техника выполнения
Встаньте, поставив стопы вместе и прижмите внутренние стороны голени, бедра и колени.
Согните ноги до угла 90 градусов, прижимая внутренние края стоп.
Раскройте колени в стороны, затем соедините их и вернитесь в исходное положение.
Количество: 15-20 повторений.
Отжимания с коленей узким хватом: укрепляем трицепс
Если у вас есть проблема с висячим трицепсом, отжимания с узким хватом помогут устранить эту зону.
Техника выполнения
Встаньте на колени, ладони положите на пол, соединяя их вместе.
Сгибайте руки в локтях, удерживая спину и живот в тонусе.
Напрягайте ягодицы и заднюю поверхность бедер, опускайте плечи вниз.
Количество: 10-15 повторений.
Ножницы: убираем животик
Чтобы избавиться от лишнего жира в области живота, ножницы — отличное упражнение.
Техника выполнения
Лягте на спину, ноги прямые.
Поднимите их вверх и поочередно опускайте одну ногу вниз.
Работайте животом, вовлекая мышцы кора, и делайте дыхательные паузы.
Количество: 15-30 секунд.
Крисс-кросс: активируем пресс и косые мышцы
Еще одно упражнение для эффективного прорабатывания мышц живота.
Техника выполнения
Лягте на спину, одну ногу согните в колене, другую поднимите вверх.
Скручиваясь, меняйте положение рук и ног.
Работайте в ритме дыхания, активируя косые мышцы живота.
Количество: 15-30 секунд в хорошем темпе.
Эти упражнения помогут не только укрепить проблемные зоны, но и улучшить общую физическую форму. Включив их в регулярные тренировки, вы сможете справиться с лишними жировыми отложениями и получить стройное, подтянутое тело. Главное — не лениться и заниматься систематически!
Уточнения
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.