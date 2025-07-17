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Вы просто сидите, дышите и отпускаете всё: метод, который заменяет антистрессовые препараты

6 простых упражнений для снятия стресса и расслабления — рекомендации Эльзы Роуден
4:48
Спорт

Стресс — неизбежная часть нашей жизни, но справляться с ним можно и нужно. Для этого вовсе не обязательно уходить в отпуск или посещать дорогие процедуры: достаточно немного времени и желания. Вот шесть эффективных упражнений, которые можно выполнять дома, на работе или даже в дороге — главное, чтобы вам никто не мешал.

Занятие по йоге
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Занятие по йоге

Подметание лица: экспресс-уход за эмоциями

Это простое упражнение помогает быстро снять напряжение с лица и глаз, а заодно расслабляет шею и плечи. Сядьте поудобнее, закройте глаза и сконцентрируйтесь на ощущениях от пальцев.

Положите кончики пальцев обеих рук на середину лба у линии роста волос. Аккуратно разводите их в стороны, словно расчесываете кожу. Повторите движение трижды, постепенно усиливая нажим. Затем спуститесь к носу, векам, щекам, рту, подбородку и шее — по тому же принципу. После пары минут "подметания" вы почувствуете лёгкость и прилив тепла.

Мгновенная "сауна" для глаз

Энергично потрите ладони друг о друга, чтобы они стали горячими. После этого положите руки на закрытые глаза. Ощущение тёплого прикосновения снимет усталость и напряжение, особенно если вы провели день перед экраном. Сохраняйте спокойное дыхание, пока тепло не рассеется.

Самомассаж: воздействие на ключевые точки

Сделайте несколько глубоких вдохов и приступайте к аккуратному массажу:

  • Виски: положите указательный и средний пальцы на виски и делайте мягкие круговые движения. Два круга в одну сторону и два — в другую. Главное — двигать не пальцами, а кожей.

  • Солнечное сплетение: поставьте три пальца в центр грудной клетки, чуть ниже рёбер. Выполняйте круговые движения по часовой стрелке. Почувствуйте, как замедляется дыхание, а напряжение в животе и груди уходит.

Эти точки особенно чувствительны к стрессу — с ними работает даже восточная медицина.

Постепенное мышечное расслабление

Это упражнение потребует чуть больше времени, но эффект того стоит. Оно основано на чередовании напряжения и расслабления отдельных групп мышц.

Начните с правой руки — сожмите кулак так сильно, как сможете. Подержите несколько секунд, а затем резко отпустите. Почувствуйте тепло и покалывание. Затем проделайте то же самое с левой рукой.

Далее напрягайте и расслабляйте другие участки тела: плечи, челюсть, лоб, живот, бёдра, икры. Делайте это поочерёдно, сопровождая каждый цикл спокойным дыханием. Это помогает не просто расслабиться, но и лучше чувствовать своё тело.

Кукла-марионетка: учимся отпускать напряжение

Это упражнение подойдёт тем, кто готов поработать не только с мышцами, но и с координацией. Оно требует немного пространства и лучше всего выполнять его стоя.

  1. Сядьте на корточки, расслабьте всё тело, руки и голова свободно свисают.

  2. Постепенно фиксируйте суставы снизу вверх: сначала лодыжки, затем колени, бёдра, спину, плечи, шею и, наконец, поднимите голову.

  3. После полного выпрямления встаньте на цыпочки, напрягите всё тело…

  4. А теперь — расслабьтесь одним движением: опуститесь на пятки, обмякните руками, головой, спиной, коленями и снова присядьте. Почувствуйте, как напряжение уходит из каждой клетки.

Это упражнение учит отпускать контроль и буквально сбрасывать стресс с тела.

Горячий песок: визуализация для глубокого расслабления

Лягте на спину в тишине и закройте глаза. Дышите животом — спокойно, ритмично. Представьте, что ваше тело налито тяжёлым металлом и начинает медленно погружаться в мягкий, тёплый песок. Он окутывает вас, поддерживает, словно мягкое облако. Ощущайте, как тепло песка охватывает плечи, спину, ноги. Побудьте в этом состоянии 5-10 минут, после чего медленно откройте глаза, перекатитесь на бок и сядьте. Затем встаньте — плавно, без резких движений.

Эти упражнения не требуют специальной подготовки, тренажёров или особых условий. Главное — выделить немного времени и позволить себе отключиться. Используйте их каждый раз, когда чувствуете, что напряжение берёт верх. Иногда достаточно пары минут, чтобы вернуть себе ясность ума и спокойствие тела.

Уточнения

Ме́тод — способ достижения какой-либо цели.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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