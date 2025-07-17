Кубики на животе — и ни капли пота: новый способ выглядеть идеально

В 1993 году молодой пластический хирург Генри Менц на конференции в Париже предложил радикальную на тот момент идею: с помощью липосакции формировать на животе рельеф, имитирующий мускулатуру пресса. Реакция была предсказуемой — коллеги отнеслись скептически. Но вскоре Менц доказал, что это не безумие, а работающая методика.
"Ко мне обратился мужчина-модель, у которого был отличный тонус, но никак не проявлялся пресс", — вспоминает хирург Генри Менц.
Так началась новая эра: "гравировка передней брюшной стенки", как её официально назвали, стала процедурой, которую спустя десятилетия делают тысячи раз по всему миру.
Спустя 30 лет Менц провёл более 3000 таких операций. А другие хирурги не только приняли его технику, но и доработали её. Сегодня "пресс по заказу" стал обыденностью в мире пластической хирургии. На конференциях в США об этом говорят наравне с подтяжками лица и грудными имплантами.
"На конференции в 2021 году все обсуждали только это", — сказал пластический хирург Дэниел Маркманн.
"Когда я начинал, мужчины составляли 5% моих клиентов. Сейчас — уже 30%".
Спросом пользуется не только пресс. Пациенты хотят и подтянутую грудь, и рельефные бока. Часто это комплексная пластика, в ходе которой убирается лишний жир и моделируются разные зоны тела.
Рельефный живот стал символом "настоящего мужского тела". Это то, к чему стремятся тинейджеры, студенты, офисные работники и даже мужчины за 60. Один из пациентов, бывший полицейский, хотел избавиться от жира на груди и "обновить торс". Хирург сразу предложил полный апгрейд — липосакцию груди, бока и гравировку пресса.
Неудивительно, что техника прижилась и в Голливуде. Доктор Лакин уверяет, что среди его пациентов были актёры, модели и даже порнозвёзды. А рэпер Дрейк однажды оказался в центре обсуждения, когда знакомый диджей в шутку обвинил его в "пластике пресса в Колумбии".
Абдоминопластика — это не волшебная палочка для тех, кто далёк от спорта. Наоборот, по словам докторов, она для тех, кто и так в форме, но не может убрать последний жирок на животе.
"Если у вас есть живот — не тратьте деньги. Выглядеть будет нелепо", — жёстко отметил доктор Маркманн.
"Лучше сначала похудеть, а потом приходите".
Идеальные кандидаты — бодибилдеры, военные, охранники, спортсмены, у которых уже есть рельеф, но недостаточно яркий. Маркманн работает с мужчинами от 20 до 69 лет. Главное условие — стабильный вес и упругая кожа.
Процедура занимает несколько часов. Иногда она сопровождается другими манипуляциями: удалением "ушек" на боках, уменьшением груди, моделированием бёдер. После операции — бинты, компрессионное бельё и специальный пенопласт в углублениях на животе, чтобы сохранить чёткий рельеф.
"Когда заканчивается действие обезболивающего, ощущение такое, как будто вас били в живот сто раз", — честно признаёт доктор.
Боль длится около недели. Пациенты не могут работать, водить машину или даже принимать душ.
Плюс операции в том, что результат — надолго. Липосакция удаляет жировые клетки, которые не восстанавливаются. Если человек сохраняет форму — рельеф остаётся с ним на годы. Но если набрать вес, выглядит это не очень. Так, бывший мэр австралийского города Джилонг Даррин Лайонс после набора веса сравнил себя с черепашкой-ниндзя.
"Это искусство, а не ремесло. Если сделать линии слишком ровными, получится шахматная доска. А слишком поверхностная работа делает пресс плоским, как у манекена ", — считает Лакин.
Несмотря на стереотипы, мужчины всё активнее идут на пластические операции. И речь не только о внешности — речь о самооценке. Социальные рамки постепенно размываются. И если раньше мышцы считались "наградами за труд", теперь они могут быть делом денег и желания.
Есть один вопрос, на который пока нет ответа. Что будет, когда мужчинам с хирургическим прессом исполнится 80 или 90? Мы ещё не видели стариков с мускулистыми животами. Но уже скоро увидим. Лакин считает это "спорным". А Маркманн уверен, что мужчины в домах престарелых с кубиками пресса — это просто новый этап эстетической эволюции.
Живо́т — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки. Полость живота (брюшная полость в широком смысле) содержит основные внутренние органы: желудок, кишечник, почки, надпочечники, печень, селезёнку, поджелудочную железу, жёлчный пузырь.
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