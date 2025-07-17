Кубики на животе — и ни капли пота: новый способ выглядеть идеально

Как выглядит операция по созданию рельефного пресса — методика Генри Менца

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В 1993 году молодой пластический хирург Генри Менц на конференции в Париже предложил радикальную на тот момент идею: с помощью липосакции формировать на животе рельеф, имитирующий мускулатуру пресса. Реакция была предсказуемой — коллеги отнеслись скептически. Но вскоре Менц доказал, что это не безумие, а работающая методика.

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"Ко мне обратился мужчина-модель, у которого был отличный тонус, но никак не проявлялся пресс", — вспоминает хирург Генри Менц.

Так началась новая эра: "гравировка передней брюшной стенки", как её официально назвали, стала процедурой, которую спустя десятилетия делают тысячи раз по всему миру.

От экзотики до тренда

Спустя 30 лет Менц провёл более 3000 таких операций. А другие хирурги не только приняли его технику, но и доработали её. Сегодня "пресс по заказу" стал обыденностью в мире пластической хирургии. На конференциях в США об этом говорят наравне с подтяжками лица и грудными имплантами.

"На конференции в 2021 году все обсуждали только это", — сказал пластический хирург Дэниел Маркманн.

"Когда я начинал, мужчины составляли 5% моих клиентов. Сейчас — уже 30%".

Спросом пользуется не только пресс. Пациенты хотят и подтянутую грудь, и рельефные бока. Часто это комплексная пластика, в ходе которой убирается лишний жир и моделируются разные зоны тела.

Иллюзия мужественности: пресс как стандарт

Рельефный живот стал символом "настоящего мужского тела". Это то, к чему стремятся тинейджеры, студенты, офисные работники и даже мужчины за 60. Один из пациентов, бывший полицейский, хотел избавиться от жира на груди и "обновить торс". Хирург сразу предложил полный апгрейд — липосакцию груди, бока и гравировку пресса.

Неудивительно, что техника прижилась и в Голливуде. Доктор Лакин уверяет, что среди его пациентов были актёры, модели и даже порнозвёзды. А рэпер Дрейк однажды оказался в центре обсуждения, когда знакомый диджей в шутку обвинил его в "пластике пресса в Колумбии".

Идеальные пациенты: кто подходит для операции

Абдоминопластика — это не волшебная палочка для тех, кто далёк от спорта. Наоборот, по словам докторов, она для тех, кто и так в форме, но не может убрать последний жирок на животе.

"Если у вас есть живот — не тратьте деньги. Выглядеть будет нелепо", — жёстко отметил доктор Маркманн.

"Лучше сначала похудеть, а потом приходите".

Идеальные кандидаты — бодибилдеры, военные, охранники, спортсмены, у которых уже есть рельеф, но недостаточно яркий. Маркманн работает с мужчинами от 20 до 69 лет. Главное условие — стабильный вес и упругая кожа.

Что происходит во время и после операции

Процедура занимает несколько часов. Иногда она сопровождается другими манипуляциями: удалением "ушек" на боках, уменьшением груди, моделированием бёдер. После операции — бинты, компрессионное бельё и специальный пенопласт в углублениях на животе, чтобы сохранить чёткий рельеф.

"Когда заканчивается действие обезболивающего, ощущение такое, как будто вас били в живот сто раз", — честно признаёт доктор.

Боль длится около недели. Пациенты не могут работать, водить машину или даже принимать душ.

Долговечно, но не всегда уместно

Плюс операции в том, что результат — надолго. Липосакция удаляет жировые клетки, которые не восстанавливаются. Если человек сохраняет форму — рельеф остаётся с ним на годы. Но если набрать вес, выглядит это не очень. Так, бывший мэр австралийского города Джилонг Даррин Лайонс после набора веса сравнил себя с черепашкой-ниндзя.

"Это искусство, а не ремесло. Если сделать линии слишком ровными, получится шахматная доска. А слишком поверхностная работа делает пресс плоским, как у манекена ", — считает Лакин.

Несмотря на стереотипы, мужчины всё активнее идут на пластические операции. И речь не только о внешности — речь о самооценке. Социальные рамки постепенно размываются. И если раньше мышцы считались "наградами за труд", теперь они могут быть делом денег и желания.

Есть один вопрос, на который пока нет ответа. Что будет, когда мужчинам с хирургическим прессом исполнится 80 или 90? Мы ещё не видели стариков с мускулистыми животами. Но уже скоро увидим. Лакин считает это "спорным". А Маркманн уверен, что мужчины в домах престарелых с кубиками пресса — это просто новый этап эстетической эволюции.

Уточнения

Живо́т — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки. Полость живота (брюшная полость в широком смысле) содержит основные внутренние органы: желудок, кишечник, почки, надпочечники, печень, селезёнку, поджелудочную железу, жёлчный пузырь.

