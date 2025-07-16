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Это не просто игры: новая киберарена в Екатеринбурге — как она устроена внутри

В Екатеринбурге откроется киберарена на 400 мест в конце лета 2025
2:20
Спорт

К концу лета в Екатеринбурге появится новая точка притяжения для геймеров и поклонников цифровых технологий — огромная киберспортивная арена площадью 3 тысячи квадратных метров.

Киберарена
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Киберарена

Этот двухэтажный комплекс сможет одновременно разместить более 400 игроков. Здесь создадут не просто место для соревнований, а полноценную экосистему для киберспорта: игровые зоны с компьютерами и приставками, пространство виртуальной реальности, зону мобильного гейминга, а также современную студию для проведения турниров и трансляций.

Инфраструктура, которой в регионе ещё не было

Площадка станет третьей по размеру в России, уступая только столичным гигантам. Такое пространство откроет новые горизонты для киберспортивных мероприятий, обучения и цифрового развития молодёжи.

О техническом запуске объекта сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Торжественное открытие арены ожидается уже к концу лета, хотя точная дата пока не раскрывается.

Киберспорт как шаг в будущее

Заместитель губернатора и министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова уверена: новая арена — это больше, чем просто развлечение.

«Киберспорт — это уже не просто про компьютерные игры. Это мощная и современная площадка для развития образования и формирования цифровых навыков. Важно, что ребята здесь получат возможность раскрыть свои таланты и найти путь в профессию, их заметят университеты и потенциальные работодатели», — подчеркнула Татьяна Савинова.

Новый импульс для города и региона

С открытием арены Екатеринбург может укрепить свой статус одного из киберспортивных центров страны. Это значит, что здесь смогут проходить не только турниры местного масштаба, но и крупные национальные и международные соревнования.

Формат арены предполагает вовлечение не только профессионалов, но и новичков, а также развитие образовательных программ в области цифровых технологий. Такой шаг может кардинально изменить отношение к киберспорту как к сфере реальных возможностей и карьеры.

Уточнения

Игрова́я зави́симость — форма психологической зависимости, проявляющаяся в навязчивом увлечении видеоиграми и компьютерными играми.

Виртуа́льная реа́льность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная действительность) — созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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