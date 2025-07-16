Как модель стала звездой тенниса — история Канадской интриги

24-летняя Карсон Брэнстин прошла квалификацию на Уимблдон 2025

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24-летняя канадско-американская теннисистка Карсон Брэнстин впервые прошла квалификацию на турнир Большого шлема — и сразу стала заметной фигурой на Уимблдоне. Ее прозвали "самой красивой дебютанткой" Уимблдона — и внимание не ослабевает.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Карсон Брэнстин

Путь на вершину

Пройдя три отборочных круга, Брэнстин значительно улучшила свой рейтинг — теперь она занимает 175‑ю позицию в WTA Women's Tennis Association.

Её победы: над Люис Буассон, полуфиналисткой Ролан Гаррос, и над биатхлонисткой УС Open-чемпионкой Бианкой Андрееску.

Не просто модель — теннисистка с динамитной хваткой

Карсон сочетает два амплуа:

Теннисистка — она вкладывает всю душу в спорт; Модель — работает с агентствами Wilhelmina и The Outfit, снимается для Zara, Lululemon и других.

Поддержка модельного дохода позволила ей оплачивать тренировки и путешествия, сочетая съемки с достойной игрой на корте TennisTonic.

Секрет силы: натиск и тело спортсмена

После затяжных травм (включая бедра и колени) Брэнстин провела собственное исследование, чтобы подобрать оптимальную программу тренировок и реабилитации:

"Последний раз я провела полный сезон в 15 лет. Я нашла секретную формулу: бегаю быстро, поднимаю тяжелое и, несмотря на свой рост, двигаюсь очень уверенно", — рассказывает нам она.

Матч с Сабаленкой: урок стиля и грации

В первом раунде ей выпала Арьина Сабаленка (No 1 мира). Матч на Court One завершился 6‑1, 7‑5 в пользу Сабаленки, но ни на корте, ни во внешней стороне, Брэнстин не потеряла лицо.

"Ты такая красивая", — отметика соперница после матча.

Этот маленький эпизод стал моментом, объединяющим две спортсменки и добавившим теплоты в напряжённую борьбу.

Карточка Карсон Брэнстин

Дата рождения: 9 сентября 2000 года, Ирвайн (Калифорния, США)

Гражданство: США (до 2017), затем Канада

Рост: 180 см

Высокие позиции: в юниорах — 4‑е место; в WTA — № 178 в июле 2025 года

Модель: сотрудничает с Wilhelmina и The Outfit, работает с брендами Zara,

Почему это важно

Карсон — это вдохновляющий пример для спортсменов, которые не боялись выходить за узкие рамки. Она подаёт сигнал: чтобы добиться цели, можно находить нестандартные пути финансирования и жить несколькими жизнями одновременно. Это не просто спорт или красивая картинка — это история упорства, риска и победы.

Уточнения

Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока ("одиночная игра"), либо две команды, состоящие из двух игроков ("парная игра").



Карсон Брэнстин (англ. Carson Branstine; род. 9 сентября 2000, Ирвайн, США) — канадская теннисистка, до 2017 года представлявшая США.

