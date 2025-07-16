Как модель стала звездой тенниса — история Канадской интриги

24-летняя канадско-американская теннисистка Карсон Брэнстин впервые прошла квалификацию на турнир Большого шлема — и сразу стала заметной фигурой на Уимблдоне. Ее прозвали "самой красивой дебютанткой" Уимблдона — и внимание не ослабевает.
Пройдя три отборочных круга, Брэнстин значительно улучшила свой рейтинг — теперь она занимает 175‑ю позицию в WTA Women's Tennis Association.
Её победы: над Люис Буассон, полуфиналисткой Ролан Гаррос, и над биатхлонисткой УС Open-чемпионкой Бианкой Андрееску.
Карсон сочетает два амплуа:
Поддержка модельного дохода позволила ей оплачивать тренировки и путешествия, сочетая съемки с достойной игрой на корте TennisTonic.
После затяжных травм (включая бедра и колени) Брэнстин провела собственное исследование, чтобы подобрать оптимальную программу тренировок и реабилитации:
"Последний раз я провела полный сезон в 15 лет. Я нашла секретную формулу: бегаю быстро, поднимаю тяжелое и, несмотря на свой рост, двигаюсь очень уверенно", — рассказывает нам она.
В первом раунде ей выпала Арьина Сабаленка (No 1 мира). Матч на Court One завершился 6‑1, 7‑5 в пользу Сабаленки, но ни на корте, ни во внешней стороне, Брэнстин не потеряла лицо.
Этот маленький эпизод стал моментом, объединяющим две спортсменки и добавившим теплоты в напряжённую борьбу.
Карсон — это вдохновляющий пример для спортсменов, которые не боялись выходить за узкие рамки. Она подаёт сигнал: чтобы добиться цели, можно находить нестандартные пути финансирования и жить несколькими жизнями одновременно. Это не просто спорт или красивая картинка — это история упорства, риска и победы.
Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока ("одиночная игра"), либо две команды, состоящие из двух игроков ("парная игра").
Карсон Брэнстин (англ. Carson Branstine; род. 9 сентября 2000, Ирвайн, США) — канадская теннисистка, до 2017 года представлявшая США.
Белые медведи могут быть смертельно опасны для человека из-за содержания витамина А в их печени. Ппочему это так опасно и как выжить в суровых условиях Арктики?