Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Данготе строит будущее Нигерии: новые стратегические горизонты нефтепереработки
Дочь Даны Борисовой пожаловалась на тяжёлые последствия терапии биполярного расстройства
Советы клинеров, как навести порядок в пакете с пакетами: переработка и разделение
Исследование: садовые работы помогают пожилым поддерживать физическую форму
Косатки не представляют опасности для людей в открытом море
Парк Хвано в Похане: пешеходная прогулка по 771 ступеньке с видом на город
Эти упражнения помогут разблокировать зажатые бедра и укрепить ягодицы
Персиковые страсти: как полезные свойства этих фруктов могут изменить ваш день
Найдено украденное 50 лет назад полотно женщины из Норфолка

Забудьте о зажатых бедрах — попробуйте эти упражнения для идеальных ягодиц

Эти упражнения помогут разблокировать зажатые бедра и укрепить ягодицы
1:32
Спорт

Закрепощённость бёдер не имеет значения. Независимо от того, считаете ли вы себя неофициальным спортсменом, ведя активный образ жизни, или проводите много времени сидя за столом или на диване, закрепощённость бёдер может дать о себе знать.

Разминка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Разминка

Однако вы можете избавиться от закрепощённости и улучшить свою подвижность с помощью короткой серии простых упражнений.

Вы, возможно, думаете: "Я отключусь, если это включает в себя глубокие приседания и бесконечные выпады". Этот комплекс упражнений ведет тренер по йоге и пилатесу Сара. Она собрала пять динамичных, плавных упражнений для развития подвижности, которые делают занятия интересными и действительно улучшают диапазон движений и гибкость.

Прежде чем попробовать, имейте в виду, что это комплекс упражнений для развития подвижности тазобедренных суставов среднего уровня.

Если вы уже делали упражнения на подвижность тазобедренных суставов или пробовали несколько занятий йогой или пилатесом с похожими движениями, у вас должно быть всё в порядке.

  1. Дворники x8 с каждой стороны
  2. Удары коленом x8 с каждой стороны
  3. Пожарный гидрант x10 с каждой стороны
  4. Голубь + растяжка ног x8 с каждой стороны
  5. Трёхногая собака + выпад в сторону x8 с каждой стороны

Мобилизация бёдер не должна ограничиваться только разминкой, ведь они заслуживают более регулярного внимания и заботы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
Исследование: садовые работы помогают пожилым поддерживать физическую форму
Косатки не представляют опасности для людей в открытом море
В Германии назвали ядом для экономики страны отказ от российских энергоресурсов
Эти упражнения помогут разблокировать зажатые бедра и укрепить ягодицы
План Б для Абрамса: танки США переходят в режим паники
Парк Хвано в Похане: пешеходная прогулка по 771 ступеньке с видом на город
Эти упражнения помогут разблокировать зажатые бедра и укрепить ягодицы
Персиковые страсти: как полезные свойства этих фруктов могут изменить ваш день
Найдено украденное 50 лет назад полотно женщины из Норфолка
Как часто собирать кабачки и патиссоны для продления плодоношения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.