Забудьте о зажатых бедрах — попробуйте эти упражнения для идеальных ягодиц

Эти упражнения помогут разблокировать зажатые бедра и укрепить ягодицы

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Закрепощённость бёдер не имеет значения. Независимо от того, считаете ли вы себя неофициальным спортсменом, ведя активный образ жизни, или проводите много времени сидя за столом или на диване, закрепощённость бёдер может дать о себе знать.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Разминка

Однако вы можете избавиться от закрепощённости и улучшить свою подвижность с помощью короткой серии простых упражнений.

Вы, возможно, думаете: "Я отключусь, если это включает в себя глубокие приседания и бесконечные выпады". Этот комплекс упражнений ведет тренер по йоге и пилатесу Сара.

Она собрала пять динамичных, плавных упражнений для развития подвижности, которые делают занятия интересными и действительно улучшают диапазон движений и гибкость.

Прежде чем попробовать, имейте в виду, что это комплекс упражнений для развития подвижности тазобедренных суставов среднего уровня. Если вы уже делали упражнения на подвижность тазобедренных суставов или пробовали несколько занятий йогой или пилатесом с похожими движениями, у вас должно быть всё в порядке.

Дворники x8 с каждой стороны Удары коленом x8 с каждой стороны Пожарный гидрант x10 с каждой стороны Голубь + растяжка ног x8 с каждой стороны Трёхногая собака + выпад в сторону x8 с каждой стороны

Мобилизация бёдер не должна ограничиваться только разминкой, ведь они заслуживают более регулярного внимания и заботы.