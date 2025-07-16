Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пентагон подписал контракт на 200 миллионов с Anthropic, OpenAI, Google и xAI
6 идей для создания компостного ящика на даче — удобные решения для огорода
Ошибки при совместной посадке овощей приводят к потере урожая
Неожиданный союзник? Почему Мелания так важна для политики Трампа
Испания в кризисе: рост арендной платы и протесты местных жителей
Дрожжевое тесто с обжаренным луком подходит для домашней выпечки
Массаж ускоряет восстановление мышц после тренировок на 60%
Так Юра жил: Дарья Мороз и Виктория Исакова выступили на похоронах отца и мужа
В Сахаре обнаружены метеориты NWA 15915 и KG 022 с составом, близким к Меркурию

Каждый день с белком: почему он важен для поддержки мышечной массы после 50 лет

Тренировка с собственным весом: как сохранить мышечную массу после 50 лет
2:26
Спорт

После 50 лет естественная потеря мышечной массы начинает ускоряться, в основном из-за гормональных изменений. Этот спад обычно усугубляется недостаточным потреблением белка и снижением физической активности. Если не уделять этому должного внимания, ваш метаболизм, баланс и восстановление могут серьёзно пострадать, что затрудняет поддержание ежедневной активности и долгосрочного хорошего самочувствия.

Набор мышечной массы
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Набор мышечной массы

Тем не менее, существуют определённые ежедневные привычки, которые помогают обратить вспять потерю мышечной массы после 50 лет.

Включайте белок в каждый прием пищи

Поставьте себе задачу добавлять в свой рацион продукты, богатые белком, такие как яйца, греческий йогурт, творог, фасоль, рыбу и курицу.

Соблюдайте сбалансированную диету

Сосредоточьтесь на сбалансированном питании, включающем продукты, полезные для костей, такие как чернослив, листовая зелень, йогурт и консервированный лосось с костями.

Отдавайте приоритет ежедневному движению

Немного движения каждый день может дать большой эффект.

"Постоянство важнее интенсивности", — говорит тренер Леон. "Даже лёгкая ежедневная активность, такая как ходьба, подъём по лестнице или динамическая растяжка, задействует мышцы и двигает суставы. Это поддерживает импульс, особенно в дни, когда вы не занимаетесь структурированными тренировками".

Тренируйтесь с отягощениями

Чтобы получить пользу от силовых тренировок, не обязательно работать с большими весами; вес собственного тела может быть столь же эффективен.

"Упражнения с собственным весом, такие как приседания, отжимания или работа с эспандером три-четыре раза в неделю, могут существенно повлиять на поддержание силы и здоровья костей", — объясняет Леон.

Уделяйте особое внимание сну и восстановлению

Полноценный отдых и восстановление так же важны, как и сами тренировки.

"Сну и восстановлению часто не уделяют должного внимания, но мышцы восстанавливаются во время отдыха", — объясняет Леон. "Качественный сон способствует гормональному балансу, восстановлению и восстановлению мышц. Без него все ваши усилия не принесут желаемого результата".

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Экологи начали расследование массовой гибели рыбы в Нижегородской области
Домашние животные
Экологи начали расследование массовой гибели рыбы в Нижегородской области Аудио 
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя
Домашние животные
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя Аудио 
Зоологи назвали пятнистых гиен главными охотниками на львят в саванне
Домашние животные
Зоологи назвали пятнистых гиен главными охотниками на львят в саванне Аудио 
Популярное
Арктическая ловушка: печень белого медведя может стать последним ужином для человека

Белые медведи могут быть смертельно опасны для человека из-за содержания витамина А в их печени. Ппочему это так опасно и как выжить в суровых условиях Арктики?

Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры
Названы породы собак, которые живут меньше всех — цифры пугают
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Последние материалы
Так Юра жил: Дарья Мороз и Виктория Исакова выступили на похоронах отца и мужа
В Сахаре обнаружены метеориты NWA 15915 и KG 022 с составом, близким к Меркурию
Кризис или адаптация? Почему 10 000 миллионеров покинули Лондон
Кошки предпочитают одежду хозяина из-за запаха и мягкости
Визажист назвала основные средства для поддержания свежести макияжа
Почему нельзя мыть авто под солнцем и горячей водой — объяснение специалистов
Как приготовить штрудель с жимолостью — пошаговый рецепт теста и начинки
Матовая или блестящая: выбираем сторону фольги для идеальных блюд
Учёные подтвердили связь питания с женским репродуктивным здоровьем
Гормоны могут мешать похудеть даже при диете и тренировках — объяснил доктор Хендерсон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.