Жёсткое решение WTA по Рыбакниной: что за этим стоит

Рыбакина получила санкции от WTA после Уимблдона

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Изменился рейтинг спортсменок WTA после Уимблдона 2025 года. Не изменила позицию белоруска Арина Соболенко, она занимает первое место.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рыбакина

На второй строчке расположилась Кори Гауфф из США, на третьем месте — победительница Уимблдона, полька Ига Швёнтек.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина опустилась на 13 место. На Уимблдоне-2025 она завершила борьбу в третьем круге. Другая казахстанская спортсменка Юлия Путинцева опустилась на десять строк и теперь занимает 43-е место.

Выступление Путинцевой в Лондоне завершилось уже на старте — в первом матче она проиграла будущей финалистке, Аманде Анисимовой из США. В парном разряде Анна Данилина из Казахстана перешла с восьмого на десятое место. Путинцева отыграла две позиции, заняв 57-ю строчку.

Уточнения

Еле́на Андре́евна Рыба́кина (род. 17 июня 1999, Москва) — казахстанская теннисистка, до июня 2018 года выступавшая за Россию.

