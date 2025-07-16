Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как ИИ тратит деньги работодателей? Вот сколько стоят ошибки нейросети
Эффективные способы избавиться от термитов в домашних условиях
Автоэксперты предупреждают о риске поломки при постоянном выжиме сцепления
Музей Манитовока предлагает ночёвку на субмарине времён Второй мировой
Катя Гордон резко осудила измены, назвав Решетову и Седокову плачущими лживыми тётками
Почему карточки покемонов оказались выгодным вложением? Вот на сколько они выросли в цене за 20 лет
Рецепт шоколадного кекса: простой и быстрый десерт для всей семьи
Столкновение с НЛО в 2023 году: вот что скрывали спецслужбы США
Ритуал обновления или стихийное бедствие? Тайна древнего дома

Новый маэстро на поле? Сабослаи — в центре перестроек

Сабослаи может сменить позицию в Ливерпуле
Спорт

Флориан Вирц пришёл за рекордную для клуба сумму в миллионы, но зря? Собослаи попрощался с Йотой чем-то особенным. "Ливерпуль" провёл трогательный прощальный матч.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Чемпионы Премьер-лиги открыли сезон 2025/26 товарищеским матчем против "Престон Норт Энд", всего через полторы недели после гибели своего нападающего Диогу Жоты.

"Престон" был радушным хозяином и достойно почтил память португальского нападающего "Ливерпуля" и его брата. Оба футболиста погибли в автокатастрофе в Испании в прошлый четверг. На стадионе "Престона" все оплакивали Жоту, поэтому матч, который они в итоге выиграли со счётом 3:1, был для "красных" лишь второстепенным. Однако произошли очень важные события.

В частности, дебютировали такие новички, как Керкез Милош и грузинский вратарь Георгий Мамардашвили, который, похоже, является достойным преемником бразильца Алиссона.

Примечательно, что новички пока не получили от клуба официальные номера, и пока все вышли на поле с временными удостоверениями личности. То есть, те, кто вообще мог присутствовать на матче.

Главному претенденту среди новичков, Флориану Вирцу, даже не разрешили посидеть на скамейке запасных. Немецкому футболисту присвоен номер 58, но мы были бы удивлены, если бы в будущем он не стал играть, скажем, под номером 23. Однако голландский тренер с весны настаивал на замене венгерской звезды на этой позиции.

Ни эксперты, ни скупая британская пресса не считают, что его игра недостаточна для позиции центрального полузащитника под нападающими. Собослаи — отличный нападающий, но, похоже, он несколько отстаёт и больше отрабатывает в обороне.

Несмотря на критику, он вновь стал капитаном сборной Венгрии в первом же летнем матче и хорошо начал новый сезон. Собослаи отметился голевой передачей в матче, завершившемся победой со счётом 3:1, хотя и провёл на поле всего один тайм.

Ожидалось, что Виртц дебютирует за "Ливерпуль" вчера в матче против "Престона", но этого не произошло. Немец не попал в заявку, как и девять других игроков. Несколько игроков "пула" сейчас испытывают проблемы с физической формой, но не травмы.

Поэтому, несмотря на общественный резонанс, "Слот" решил предоставить отдых не только Виртцу, но и Алиссону, Вирджилу ван Дейку и Алексису Макаллистеру. Более того, в составе не оказалось двух героев прошлого года: колумбиец Луис Диас переходит в "Барселону", а Ибраима Конате — в мадридский "Реал".

Первый матч Вирца с "Ливерпулем" состоится только 26 июля, а следующим матчем азиатского тура команды станет матч против раскритикованного "Милана" в Гонконге. Вопрос в том, каковы его планы относительно позиций и состава с Домиником Собослаи, которого заменил дорогой Вирц?

Уточнения

«Ливерпу́ль» (полное название — Футбольный клуб «Ливерпуль», англ. Liverpool Football Club, английское произношение: ['lɪvəpu:l 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Домашние животные
Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые Аудио 
Специалисты Dassault Systèmes создают 3D-копию Александрийского маяка
Наука и техника
Специалисты Dassault Systèmes создают 3D-копию Александрийского маяка Аудио 
В рецепте шарлотки используют 3 яблока кисло-сладкого зелёного сорта
Еда и рецепты
В рецепте шарлотки используют 3 яблока кисло-сладкого зелёного сорта Аудио 
Популярное
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры

Узнайте историю появления домашних коров, тайну исчезновения их диких предков и экологическую роль полудиких стад. Пора раскрывать секреты!

Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Оружие пошло, счётчик включён: что будет с Россией через 50 дней, если не будет мира
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Царская окрошка: секретный рецепт, который вернёт вас в прошлое
Пока в саду спеют яблоки — записывайте рецепт шарлотки, от которой пахнет детством
Пока в саду спеют яблоки — записывайте рецепт шарлотки, от которой пахнет детством
Последние материалы
Рейс SpiceJet был задержан на 7 часов из-за воздушных хулиганов на борту
Какие побеги у томатов нужно удалять в июле
Способы заделать дыры в стене без шпаклёвки: обзор эффективных решений
Эммануил Каралис завоевал две победы подряд
Печальные статистики: 130 видов растений под угрозой из-за гибели пчёл
Как читмил влияет на обмен веществ и баланс при похудении
Бенни Бланко рассказал, почему свадьба с Селеной Гомес перенесена
Юристы напоминают: инспектор ГАИ обязан быть в полном комплекте формы
Rolls-Royce инвестирует $75 млн в расширение завода двигателей в Южной Каролине
Лучшие соусы для кабачков: 5 простых и вкусных рецептов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.