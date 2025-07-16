Новый маэстро на поле? Сабослаи — в центре перестроек

Сабослаи может сменить позицию в Ливерпуле

Флориан Вирц пришёл за рекордную для клуба сумму в миллионы, но зря? Собослаи попрощался с Йотой чем-то особенным. "Ливерпуль" провёл трогательный прощальный матч.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Чемпионы Премьер-лиги открыли сезон 2025/26 товарищеским матчем против "Престон Норт Энд", всего через полторы недели после гибели своего нападающего Диогу Жоты.

"Престон" был радушным хозяином и достойно почтил память португальского нападающего "Ливерпуля" и его брата. Оба футболиста погибли в автокатастрофе в Испании в прошлый четверг. На стадионе "Престона" все оплакивали Жоту, поэтому матч, который они в итоге выиграли со счётом 3:1, был для "красных" лишь второстепенным. Однако произошли очень важные события.

В частности, дебютировали такие новички, как Керкез Милош и грузинский вратарь Георгий Мамардашвили, который, похоже, является достойным преемником бразильца Алиссона.

Примечательно, что новички пока не получили от клуба официальные номера, и пока все вышли на поле с временными удостоверениями личности. То есть, те, кто вообще мог присутствовать на матче.

Главному претенденту среди новичков, Флориану Вирцу, даже не разрешили посидеть на скамейке запасных. Немецкому футболисту присвоен номер 58, но мы были бы удивлены, если бы в будущем он не стал играть, скажем, под номером 23. Однако голландский тренер с весны настаивал на замене венгерской звезды на этой позиции.

Ни эксперты, ни скупая британская пресса не считают, что его игра недостаточна для позиции центрального полузащитника под нападающими. Собослаи — отличный нападающий, но, похоже, он несколько отстаёт и больше отрабатывает в обороне.

Несмотря на критику, он вновь стал капитаном сборной Венгрии в первом же летнем матче и хорошо начал новый сезон. Собослаи отметился голевой передачей в матче, завершившемся победой со счётом 3:1, хотя и провёл на поле всего один тайм.

Ожидалось, что Виртц дебютирует за "Ливерпуль" вчера в матче против "Престона", но этого не произошло. Немец не попал в заявку, как и девять других игроков. Несколько игроков "пула" сейчас испытывают проблемы с физической формой, но не травмы.

Поэтому, несмотря на общественный резонанс, "Слот" решил предоставить отдых не только Виртцу, но и Алиссону, Вирджилу ван Дейку и Алексису Макаллистеру. Более того, в составе не оказалось двух героев прошлого года: колумбиец Луис Диас переходит в "Барселону", а Ибраима Конате — в мадридский "Реал".

Первый матч Вирца с "Ливерпулем" состоится только 26 июля, а следующим матчем азиатского тура команды станет матч против раскритикованного "Милана" в Гонконге. Вопрос в том, каковы его планы относительно позиций и состава с Домиником Собослаи, которого заменил дорогой Вирц?

Уточнения

«Ливерпу́ль» (полное название — Футбольный клуб «Ливерпуль», англ. Liverpool Football Club, английское произношение: ['lɪvəpu:l 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд.

