Горячая сенсация Уимблдона: Карсон Бранстин покоряет корт

Самая сексуальная теннисистка Уимблдона — кто она

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Карсон Брэнстайн сыграла всего один матч в основной сетке Уимблдона, но её невероятная история привлекла внимание многих. Американско-канадская теннисистка Карсон Брэнстайн даже блистала у первой ракетки мира Арины Заболенко.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ракетка и мячи для большого тенниса

Карсон Брэнстайн подрабатывала моделью и курьером, чтобы заработать на свою теннисную карьеру. 24-летний девушка дошла до основной сетки Уимблдона, где уступила в первом круге первой ракетке мира Арине Шаболенко, но всё же заработала 66 000 фунтов стерлингов. После поражения от Соболенко Брэнстин призналась, что несколько лет назад плакала, когда на её банковском счёте оставалось всего 26 долларов, и что перед Уимблдоном она чуть не бросила играть в теннис.

Карсон Брэнстин подписала контракты с двумя агентствами — Wilhelmina и The Outfit — и работала с такими брендами, как Zara и Lululemon. 24-летняя красавица начала работать моделью в юном возрасте, выйдя на подиум Nordstrom в семь лет.

В подростковом возрасте модельный бизнес отошёл на второй план, и она вернулась к нему только во время учёбы в колледже, подрабатывая курьером, чтобы оплачивать счета, поскольку к тому времени модельный бизнес стал скорее хобби.

Карсон Брэнстайн легко уступила первой ракетке мира Арине Шаболенко в основной сетке, но американо-канадская красавица запомнит этот матч навсегда хотя бы потому, что белорусская звезда сделала ей комплимент в конце матча.

"У сетки ничего особенного не произошло, она просто сказала: "Ты такая красивая". Я не могла поверить своим глазам и ответила: "Ты тоже красивая". И потом мы немного посмеялись. Вот такой у нас был небольшой обмен репликами", — вспоминает Карсон Брэнстайн.

Уточнения

Уимблдо́н (англ. Wimbledon / 'wɪmbld(ə)n/), ист. Wymbeldon (XIII в.), Wimbleton (XIV в.), Wymelton (XVI в.) — юго-западный район (дистрикт) Лондона.

