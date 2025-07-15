ПСЖ проиграл финал: Луис Энрике объяснил своё поведение после матча

Челси — чемпион мира среди клубов: Луис Энрике извинился за участие в драке

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Главный тренер ПСЖ Луис Энрике вел себя весьма агрессивно после финала клубного чемпионата мира — Жоау Педро повалили на землю, и тренеру пришлось объясняться.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике извинился за участие в драке после отмены финала клубного чемпионата мира 2025 года, в котором "Челси" выиграл у "ПСЖ" со счётом 3:0.

Финал закончился серьёзной дракой, но инцидент между игроками и тренерским штабом в итоге ограничился несколькими неприятными сценами. Инцидент разразился, когда вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма повздорил с Жоау Педро, после чего Энрике подбежал и открыто поднял руку к лицу бразильца.

Педро упал на землю, и были предприняты попытки увести главного тренера ПСЖ с места происшествия, где дрались несколько человек.

"В конце матча возникла ситуация, которой, я думаю, все могли бы избежать", — сказал Луис Энрике на послематчевой пресс-конференции, заявив, что вмешался, чтобы предотвратить дальнейший конфликт.

"Моя цель и намерение, как всегда, — работать с игроками, чтобы предотвратить подобные проблемы", — продолжил он.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска также присутствовал при этом и сыграл ключевую роль в успокоении Доннаруммы.

Уточнения

Луи́с Энри́ке Марти́нес Гарси́я (исп. Luis Enrique Martínez García, испанское произношение: [lwis enˈrike]; род. 8 мая 1970, Хихон, Овьедо) — испанский футболист, выступавший на позиции полузащитника, и футбольный тренер.

