Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Способы заделать дыры в стене без шпаклёвки: обзор эффективных решений
Печальные статистики: 130 видов растений под угрозой из-за гибели пчёл
Как читмил влияет на обмен веществ и баланс при похудении
Бенни Бланко рассказал, почему свадьба с Селеной Гомес перенесена
Юристы напоминают: инспектор ГАИ обязан быть в полном комплекте формы
Rolls-Royce инвестирует $75 млн в расширение завода двигателей в Южной Каролине
Лучшие соусы для кабачков: 5 простых и вкусных рецептов
Не для понтов: Ксения Собчак призналась, что опасается за свою жизнь
Перезагрузка за 24 часа: ритуалы красоты, которые заменят дорогой спа-уход

Греческий легкоатлет удивил всех двойным триумфом

Эммануил Каралис завоевал две победы подряд
1:04
Спорт

Спустя почти год после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх греческий легкоатлет Эммануэль Каралис поднялся на другую вершину — вершину окончания школы.

Легкая атлетика
Фото: freepik.com by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Легкая атлетика

Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом получил диплом факультета маркетинга с широкой улыбкой и сердцем, полным радости от достижения очередной цели.

Рядом с ним в этот важный момент, конечно же, была его партнёрша Анастасия Магалиу. Она запечатлела момент награждения, выложив фото в социальные сети с подписью: "День выпуска".

Несмотря на досадный инцидент на недавнем командном чемпионате Европы, где он снялся из-за травмы, Каралис, похоже, снова обрёл улыбку. До возвращения к тренировкам он намерен насладиться летом по достоинству, путешествуя по любимым греческим островам вместе со своей Анастасией.

В апреле пара посетила Португалию, осматривая достопримечательности и пробуя традиционные блюда. Но теперь очередь за Грецией.

Уточнения

Эммануил Каралис (греч. Εμμανουήλ Καραλής; род. 20 октября 1999, Ханья) — греческий легкоатлет, специалист по прыжкам с шестом.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Наука и техника
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века Аудио 
Специалисты Dassault Systèmes создают 3D-копию Александрийского маяка
Наука и техника
Специалисты Dassault Systèmes создают 3D-копию Александрийского маяка Аудио 
Как определить перегрев у домашних животных и что делать — советы ветеринара
Домашние животные
Как определить перегрев у домашних животных и что делать — советы ветеринара Аудио 
Популярное
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры

Узнайте историю появления домашних коров, тайну исчезновения их диких предков и экологическую роль полудиких стад. Пора раскрывать секреты!

Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Оружие пошло, счётчик включён: что будет с Россией через 50 дней, если не будет мира
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Царская окрошка: секретный рецепт, который вернёт вас в прошлое
Пока в саду спеют яблоки — записывайте рецепт шарлотки, от которой пахнет детством
Пока в саду спеют яблоки — записывайте рецепт шарлотки, от которой пахнет детством
Последние материалы
Назван главный претендент на пост тренера сборной Англии
Дембеле лишился шансов на Золотой мяч — шок в прессе
В школы — на 8 лет? Обсуждается возврат к советской системе
Левски повысит потолок зарплат — клуб меняет стратегию
Челси разгромил ПСЖ в финале клубного чемпионата мира
Ливерпуль нацелился на бомбардира из Премьер-лиги — идут переговоры
Выращивание картофеля в условиях жары
Как рис помог раскрыть древние ритуалы на Гуаме
Одноразовое кормление котов повышает уровень аминокислот — исследование
Эксперт Андрей Ломанов предупредил о росте цен на авто после введения пошлин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.