Греческий легкоатлет удивил всех двойным триумфом

Спустя почти год после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх греческий легкоатлет Эммануэль Каралис поднялся на другую вершину — вершину окончания школы.
Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом получил диплом факультета маркетинга с широкой улыбкой и сердцем, полным радости от достижения очередной цели.
Рядом с ним в этот важный момент, конечно же, была его партнёрша Анастасия Магалиу. Она запечатлела момент награждения, выложив фото в социальные сети с подписью: "День выпуска".
Несмотря на досадный инцидент на недавнем командном чемпионате Европы, где он снялся из-за травмы, Каралис, похоже, снова обрёл улыбку. До возвращения к тренировкам он намерен насладиться летом по достоинству, путешествуя по любимым греческим островам вместе со своей Анастасией.
В апреле пара посетила Португалию, осматривая достопримечательности и пробуя традиционные блюда. Но теперь очередь за Грецией.
Эммануил Каралис (греч. Εμμανουήλ Καραλής; род. 20 октября 1999, Ханья) — греческий легкоатлет, специалист по прыжкам с шестом.
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