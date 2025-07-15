Греческий легкоатлет удивил всех двойным триумфом

Эммануил Каралис завоевал две победы подряд

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Спустя почти год после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх греческий легкоатлет Эммануэль Каралис поднялся на другую вершину — вершину окончания школы.

Фото: freepik.com by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Легкая атлетика

Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом получил диплом факультета маркетинга с широкой улыбкой и сердцем, полным радости от достижения очередной цели.

Рядом с ним в этот важный момент, конечно же, была его партнёрша Анастасия Магалиу. Она запечатлела момент награждения, выложив фото в социальные сети с подписью: "День выпуска".

Несмотря на досадный инцидент на недавнем командном чемпионате Европы, где он снялся из-за травмы, Каралис, похоже, снова обрёл улыбку. До возвращения к тренировкам он намерен насладиться летом по достоинству, путешествуя по любимым греческим островам вместе со своей Анастасией.

В апреле пара посетила Португалию, осматривая достопримечательности и пробуя традиционные блюда. Но теперь очередь за Грецией.

Уточнения

Эммануил Каралис (греч. Εμμανουήλ Καραλής; род. 20 октября 1999, Ханья) — греческий легкоатлет, специалист по прыжкам с шестом.

