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Кому нужны гантели? Эта тренировка с собственным весом укрепит всё тело за 25 минут

Фитнес-тренер поделился упражнениями, которые эффективно укрепят мышцы всего тела
1:17
Спорт

Упражнения должны приносить удовольствие, а не быть чем-то, чего вы боитесь, и эта тренировка с собственным весом от фитнес-тренера Кайла Кнаппа станет для вас не только эффективной, но и приятной.

Поза лодки
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поза лодки

Это тренировка, которую можно проводить где угодно и когда угодно. Она займёт всего около 25 минут, если выполнить три круга. Если же сделать всего два, то всего 16-17 минут. Это идеальный способ добавить движения в свой день, укрепить мышцы всего тела и заставить сердце биться чаще.

Вот восемь движений этой тренировки:

  1. Отжимание с шагом выпада
  2. Боковой выпад с шагом приседания в сплит
  3. Боковой удар ногой через себя
  4. Скручивание в боковой планке с высоким и низким положением
  5. Шаг вперёд с мостика
  6. Вытягивание парашютиста
  7. Выпад ногой с разворота
  8. Трёхстороннее касание ногой

Тренер Кнапп редко придерживается стандартной техники выполнения любого упражнения, вместо этого добавляя дополнительные движения или объединяя два движения в одно. Например, вы начинаете с отжиманий с шагом выпада, а затем делаете боковые выпады, переходя к прыжковым приседаниям в сплит.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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