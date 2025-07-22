Кому нужны гантели? Эта тренировка с собственным весом укрепит всё тело за 25 минут

Фитнес-тренер поделился упражнениями, которые эффективно укрепят мышцы всего тела

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Упражнения должны приносить удовольствие, а не быть чем-то, чего вы боитесь, и эта тренировка с собственным весом от фитнес-тренера Кайла Кнаппа станет для вас не только эффективной, но и приятной.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поза лодки

Это тренировка, которую можно проводить где угодно и когда угодно. Она займёт всего около 25 минут, если выполнить три круга. Если же сделать всего два, то всего 16-17 минут. Это идеальный способ добавить движения в свой день, укрепить мышцы всего тела и заставить сердце биться чаще.

Вот восемь движений этой тренировки:

Отжимание с шагом выпада Боковой выпад с шагом приседания в сплит Боковой удар ногой через себя Скручивание в боковой планке с высоким и низким положением Шаг вперёд с мостика Вытягивание парашютиста Выпад ногой с разворота Трёхстороннее касание ногой

Тренер Кнапп редко придерживается стандартной техники выполнения любого упражнения, вместо этого добавляя дополнительные движения или объединяя два движения в одно. Например, вы начинаете с отжиманий с шагом выпада, а затем делаете боковые выпады, переходя к прыжковым приседаниям в сплит.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

