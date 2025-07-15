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Кто заменит Бортвика? Фаворит уже определён

Назван главный претендент на пост тренера сборной Англии
3:24
Спорт

В преддверии Чемпионата мира по футболу и в разгаре борьбы за главные посты, многие гадают, кто возглавит каждую сборную в её следующей главе. Некоторые назначения кажутся неизбежными.

Мяч для игры в регби
Фото: commons.wikimedia.org by Marie-Lan Nguyen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Мяч для игры в регби

УЭЛЬС: Стив Тэнди

Это кажется неизбежным. У Уэльса не было нового постоянного тренера с тех пор, как Уоррен Гэтленд впервые ушёл в 2019 году — да, формально он вернулся, но конец уже близок. Появляется Стив Тэнди. В настоящее время Тэнди, гуру обороны Шотландии, незаметно создал себе блестящую репутацию в тренерских кругах. Шесть лет последовательной и эффективной работы с командой Грегора Таунсенда обеспечили ему прочный обзор в WRU.

Инсайдеры говорят, что имя Тэнди постоянно всплывает в советах директоров WRU, а новый руководитель отдела эффективности Дэйв Реддин, как сообщается, является его поклонником.

Время совпадает, и Тэнди знает валлийский регби досконально ещё со времён "Оспрейс". Также упоминались Франко Смит и Саймон Истерби, но Тэнди — фаворит, и это не так уж и близко.

ИРЛАНДИЯ: Пол О'Коннелл

Энди Фаррелл пока никуда не уходит, но когда это произойдёт, трудно представить, что на его место выйдет кто-то другой, кроме Пола О'Коннелла. Бывший капитан сборной Ирландии без лишнего шума создал себе внушительный тренерский послужной список. Сейчас он творит чудеса с ирландской командой и завоевал доверие в команде.

Он не просто легенда на поле — три тура "Лайонс", 108 матчей за сборную Ирландии, два Кубка Хайнекен с "Манстером" — О'Коннелл обладает лидерскими качествами, энергией и серьёзным регбийным интеллектом.

ШОТЛАНДИЯ: Франко Смит

Дни Грегора Таунсенда, возможно, сочтены. В следующем году заканчивается контракт, а Шотландский союз, потерпевший поражение на двух чемпионатах мира, готов перевернуть страницу. Франко Смит может стать этой новой главой. Он превратил "Глазго" из нестабильного в непобедимого игрока, обладая атакующим потенциалом, соответствующим природным преимуществам шотландской сборной.

Смит, бывший тренер сборной Италии, обладает смелым видением ситуации и мгновенным результатом. Есть также желанный кандидат: Грег Лэйдлоу. Он тренирует в Японии, пока ещё набирает обороты, но, имея за плечами 76 матчей за сборную и репутацию лидера, бывший капитан может стать долгосрочным вариантом.

АНГЛИЯ: Энди Фаррелл

Вот это неожиданный поворот. Англия может попытаться вернуть Энди Фаррелла домой после ухода Бортвика после чемпионата мира по регби 2027 года.

Фаррелл останется в сборной Ирландии до окончания чемпионата мира и сейчас возглавляет "Британских и ирландских львов", но у него есть нерешённые вопросы с RFU.

Он был частью сборной Англии, которая провалилась на домашнем чемпионате мира 2015 года, и это до сих пор не дает покоя. Если цикл сборной Ирландии закончится и Англия призовёт его, не стоит исключать этого.

Уточнения

Ре́гби-15 регби-ю́нион (англ. rugby union, МФА: [ˈrʌɡ.bi ˈjuː.ni.ən]) или просто ре́гби — контактный командный вид спорта, возникший в XIX веке в Англии, один из видов регби-футбола. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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