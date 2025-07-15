Кто заменит Бортвика? Фаворит уже определён

В преддверии Чемпионата мира по футболу и в разгаре борьбы за главные посты, многие гадают, кто возглавит каждую сборную в её следующей главе. Некоторые назначения кажутся неизбежными.
Это кажется неизбежным. У Уэльса не было нового постоянного тренера с тех пор, как Уоррен Гэтленд впервые ушёл в 2019 году — да, формально он вернулся, но конец уже близок. Появляется Стив Тэнди. В настоящее время Тэнди, гуру обороны Шотландии, незаметно создал себе блестящую репутацию в тренерских кругах. Шесть лет последовательной и эффективной работы с командой Грегора Таунсенда обеспечили ему прочный обзор в WRU.
Инсайдеры говорят, что имя Тэнди постоянно всплывает в советах директоров WRU, а новый руководитель отдела эффективности Дэйв Реддин, как сообщается, является его поклонником.
Время совпадает, и Тэнди знает валлийский регби досконально ещё со времён "Оспрейс". Также упоминались Франко Смит и Саймон Истерби, но Тэнди — фаворит, и это не так уж и близко.
Энди Фаррелл пока никуда не уходит, но когда это произойдёт, трудно представить, что на его место выйдет кто-то другой, кроме Пола О'Коннелла. Бывший капитан сборной Ирландии без лишнего шума создал себе внушительный тренерский послужной список. Сейчас он творит чудеса с ирландской командой и завоевал доверие в команде.
Он не просто легенда на поле — три тура "Лайонс", 108 матчей за сборную Ирландии, два Кубка Хайнекен с "Манстером" — О'Коннелл обладает лидерскими качествами, энергией и серьёзным регбийным интеллектом.
Дни Грегора Таунсенда, возможно, сочтены. В следующем году заканчивается контракт, а Шотландский союз, потерпевший поражение на двух чемпионатах мира, готов перевернуть страницу. Франко Смит может стать этой новой главой. Он превратил "Глазго" из нестабильного в непобедимого игрока, обладая атакующим потенциалом, соответствующим природным преимуществам шотландской сборной.
Смит, бывший тренер сборной Италии, обладает смелым видением ситуации и мгновенным результатом. Есть также желанный кандидат: Грег Лэйдлоу. Он тренирует в Японии, пока ещё набирает обороты, но, имея за плечами 76 матчей за сборную и репутацию лидера, бывший капитан может стать долгосрочным вариантом.
Вот это неожиданный поворот. Англия может попытаться вернуть Энди Фаррелла домой после ухода Бортвика после чемпионата мира по регби 2027 года.
Фаррелл останется в сборной Ирландии до окончания чемпионата мира и сейчас возглавляет "Британских и ирландских львов", но у него есть нерешённые вопросы с RFU.
Он был частью сборной Англии, которая провалилась на домашнем чемпионате мира 2015 года, и это до сих пор не дает покоя. Если цикл сборной Ирландии закончится и Англия призовёт его, не стоит исключать этого.
Ре́гби-15 регби-ю́нион (англ. rugby union, МФА: [ˈrʌɡ.bi ˈjuː.ni.ən]) или просто ре́гби — контактный командный вид спорта, возникший в XIX веке в Англии, один из видов регби-футбола.
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