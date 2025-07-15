Холодный душ для Дембеле: мечты о награде тают

Дембеле лишился шансов на Золотой мяч — шок в прессе

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"ПСЖ" проиграл "Челси" со счётом 3:0 в финале Клубного чемпионата мира ФИФА. Этот матч был очень важен для Усмана Дембеле в борьбе за "Золотой мяч". Но француз не попал на этот матч и даже потерял очки. "ПСЖ" промахнулся.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Блестяще пройдя практически все испытания, чемпионы Европы, уступившие "Ботафого" на групповом этапе, вчера вечером потерпели полное фиаско в финальном матче против "Челси" на Клубном чемпионате мира ФИФА.

Команда с "Парк де Пренс" потерпела поражение со счётом 3:0 от "синих" Энцо Марески. Как будто этого было мало, Луис Энрике оказался в центре скандала после того, как дал пощёчину Жоау Педру. На фоне всего этого мы почти забыли, что Усман Дембеле в воскресенье вечером играл на полную. Будучи фаворитом на "Золотой мяч", француз совершенно не справился с задачей, несмотря на то, что несколькими днями ранее он был очень хорош в полуфинале против "Реала".

Редакция FM поставила ему оценку 3, заявив, что он "возмутился героическим Санчесом", у которого был сложный вечер. Такого же мнения придерживаются и наши коллеги из Le Parisien. L'Equipe, в свою очередь, была более строга, поставив ему оценку 2.

Герой полуфинала, нападающий промахнулся. В таком матче, где ему не хватает мяча, он, несомненно, должен был бы проявить себя в атаке. Бывший игрок "Барселоны", редко выступающий в хорошей форме, — за исключением удачной подачи на Дуэ (18-я минута) — так и не оказал никакого влияния на игру парижан.

Хуже того, он стал автором потери мяча, приведшей ко второму пропущенному голу.

Уточнения

Масу́р Усма́н Дембеле́ (фр. Masour Ousmane Dembélé, французское произношение: ​ [masuʁ usman dɛmbele]; род. 15 мая 1997, Вернон) — французский футболист, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции.

