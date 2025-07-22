Обычно в конце долгого дня желание посидеть на диване мешает сосредоточиться на домашних тренировках. Но бывают дни, когда невозможно позволить полноценную тренировку в спортзале, однако позаниматься можно и дома. Для этого отлично подойдёт тренировка фитнес-тренера Growingannanas без повторений и без оборудования.
Знание того, что нужно будет сделать всего один подход бёрпи, подогревает интерес, поэтому попробуйте выделить полчаса и попробовать.
Эта тренировка не для новичков
Она предназначена для среднего или продвинутого уровня, и добавляет предупреждение о необходимости делать больше отдыха между упражнениями — это полезно, поскольку при работе по таймеру очень легко случайно перетренироваться.
Постарайтесь выполнять каждое упражнение от 15 до 12 раз.
Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.