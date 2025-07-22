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Забудьте о лишнем весе: эта 30-минутная тренировка поможет быстро прийти в форму

Тренер поделился упражнениями с собственным весом, чтобы за 30 минут в день прийти в форму
1:04
Спорт

Обычно в конце долгого дня желание посидеть на диване мешает сосредоточиться на домашних тренировках. Но бывают дни, когда невозможно позволить полноценную тренировку в спортзале, однако позаниматься можно и дома. Для этого отлично подойдёт тренировка фитнес-тренера Growingannanas без повторений и без оборудования.

тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
тренировка

Знание того, что нужно будет сделать всего один подход бёрпи, подогревает интерес, поэтому попробуйте выделить полчаса и попробовать.

Эта тренировка не для новичков

Она предназначена для среднего или продвинутого уровня, и добавляет предупреждение о необходимости делать больше отдыха между упражнениями — это полезно, поскольку при работе по таймеру очень легко случайно перетренироваться.

  • Приседания с прыжком
  • Выпады
  • Приседания сумо
  • Боковая планка
  • Планка
  • Бёрпи
  • Отжимания "Альпинист"
  • Выпал с поднятием ноги
  • Бег на месте (3 мин)

Постарайтесь выполнять каждое упражнение от 15 до 12 раз.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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