Забудьте о лишнем весе: эта 30-минутная тренировка поможет быстро прийти в форму

Тренер поделился упражнениями с собственным весом, чтобы за 30 минут в день прийти в форму

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Обычно в конце долгого дня желание посидеть на диване мешает сосредоточиться на домашних тренировках. Но бывают дни, когда невозможно позволить полноценную тренировку в спортзале, однако позаниматься можно и дома. Для этого отлично подойдёт тренировка фитнес-тренера Growingannanas без повторений и без оборудования.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use тренировка

Знание того, что нужно будет сделать всего один подход бёрпи, подогревает интерес, поэтому попробуйте выделить полчаса и попробовать.

Эта тренировка не для новичков

Она предназначена для среднего или продвинутого уровня, и добавляет предупреждение о необходимости делать больше отдыха между упражнениями — это полезно, поскольку при работе по таймеру очень легко случайно перетренироваться.

Приседания с прыжком

Выпады

Приседания сумо

Боковая планка

Планка

Бёрпи

Отжимания "Альпинист"

Выпал с поднятием ноги

Бег на месте (3 мин)

Постарайтесь выполнять каждое упражнение от 15 до 12 раз.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

