Левски наращивает амбиции: игроки получат больше

Левски повысит потолок зарплат — клуб меняет стратегию

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

"Герена" не только делает всё возможное, чтобы усилить команду новым нападающим, но и готова пойти на уступки в финансовой дисциплине ради Хулио Веласкеса.

Фото: commons.wikimedia.org by Alina.chiorean, This file, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стадион Аль-Наср

С этой целью клуб увеличит потолок зарплат, чтобы взять игрока, который действительно будет выполнять свою работу, а не будет просто номером для "Герена", и чтобы болельщики могли успокоиться, узнав, что есть новый игрок. Однако до сих пор руководство клуба не могло найти себе места из-за финансовых ограничений.

Кроме того, у "Левски" есть игроки, за которыми пристально следят и которые давно одобрены всеми, но клубы ставят им невыносимые условия. Таков случай с Леандро Годоем.

"Херена" упустила возможность заполучить его за 500 000 евро, и теперь Берое твёрдо намерен отпустить его всего за 2 миллиона евро. Цель ясна — этим трансфером устранить все финансовые проблемы, которые возникли при Айасмото.

Сейчас клуб борется за снятие запретов, наложенных УЕФА. Годой — именно тот нападающий, который нравится Хулио Веласкесу.

В принципе, "Херена" была готова ждать до сентября, пока рынок не окрепнет, но первая встреча с АПОЭЛом полностью изменила политику клуба.

Уточнения

«Левски» (болг Професионален футболен клуб Левски София) — болгарский футбольный клуб из города София.

