"Герена" не только делает всё возможное, чтобы усилить команду новым нападающим, но и готова пойти на уступки в финансовой дисциплине ради Хулио Веласкеса.
С этой целью клуб увеличит потолок зарплат, чтобы взять игрока, который действительно будет выполнять свою работу, а не будет просто номером для "Герена", и чтобы болельщики могли успокоиться, узнав, что есть новый игрок. Однако до сих пор руководство клуба не могло найти себе места из-за финансовых ограничений.
Кроме того, у "Левски" есть игроки, за которыми пристально следят и которые давно одобрены всеми, но клубы ставят им невыносимые условия. Таков случай с Леандро Годоем.
"Херена" упустила возможность заполучить его за 500 000 евро, и теперь Берое твёрдо намерен отпустить его всего за 2 миллиона евро. Цель ясна — этим трансфером устранить все финансовые проблемы, которые возникли при Айасмото.
Сейчас клуб борется за снятие запретов, наложенных УЕФА. Годой — именно тот нападающий, который нравится Хулио Веласкесу.
В принципе, "Херена" была готова ждать до сентября, пока рынок не окрепнет, но первая встреча с АПОЭЛом полностью изменила политику клуба.
«Левски» (болг Професионален футболен клуб Левски София) — болгарский футбольный клуб из города София.
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