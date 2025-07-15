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Триумф Челси: финал, который запомнится надолго

Челси разгромил ПСЖ в финале клубного чемпионата мира
2:35
Спорт

"Челси" выиграл первый в истории новый Клубный чемпионат мира ФИФА. В финале чемпионы Лиги конференций УЕФА одержали убедительную победу со счётом 3:0 над французским "Пари Сен-Жермен", действующим обладателем Лиги чемпионов.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Все три гола были забиты до перерыва: Коул Палмер оформил дубль и отдал голевую передачу Жоау Педру, который забил третий гол своей команды. Коул Палмер также был признан лучшим игроком матча, что вполне заслуженно. В конце матча французы остались вдесятером, когда иранец Жоау Невеш был удалён с поля арбитром Али Резой Фагани за то, что дернул за волосы Марка Кукуррейю.

Команды боролись упорно с первых минут, и на 8-й минуте Коул Палмер не смог открыть счёт в пользу лондонских "синих". Молодая надежда парижан Дезире Дуэ ответила опасным ударом на 18-й минуте, но вратарь Роберт Санчес парировал. Однако всего через четыре минуты Палмер открыл счёт, наказав за ошибку Нуну Мендеша.

На 30-й минуте лондонцы вывели мяч на свою половину поля и после паса Леви Колвилла Палмер удвоил счёт. Парижане увеличили скорость и попытались отбить гол, но получили третий. На этот раз Палмер оказался в роли распасовщика Жоау Педру, который технично отправил мяч в сетку ворот — 3:0.

В оставшееся до конца первого тайма время голевой момент был у Жоау Невеша, но вратарь Санчес парировал удар. Логично, что клубные чемпионы Европы прибавили темп и на 50-й минуте были близки к голу. Однако вратарь Роберт Санчес виртуозно отразил удар Усмана Дембеле, который прошёл мимо Дезире Дуэ. На 55-й минуте Жоау Педро упал на газон после вмешательства защитника.

Все игроки "Челси" бросились к арбитру, но тот не обратил внимания на их требования пенальти и показал, что игра должна продолжаться.

Парижане могли забить даже четвёртый гол на 68-й минуте. Вышедший на замену Лиам Делап пробивал, но на этот раз Доннарумма отразил удар. 11 минут спустя Делап вышел на вратаря один на один, но снова не смог забить с "сухого" счёта.

Трофей лондонцам вручил президент США Дональд Трамп.

Уточнения

«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: ​[paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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