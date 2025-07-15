Кто усилит атаку Ливерпуля? Имя нового фаворита уже известно

Ливерпуль нацелился на бомбардира из Премьер-лиги — идут переговоры

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Чемпион Англии "Ливерпуль" намерен подписать нового нападающего этим летом и, как сообщается, нацелен на Жана-Филиппа Матету из "Кристал Пэлас".

Фото: pxhere.com is licensed under public domain Футбольное поле

Журналист Себастьян Дени из Foot Mercato утверждает, что представители клуба провели встречу с игроком и его агентом в Париже. Контракт 28-летнего Матеты с "Пэлас" действует до 2027 года, и лондонский клуб оценивает его примерно в 50-60 миллионов евро.

В прошлом году француз входил в состав олимпийской сборной своей страны и забил 5 голов в 6 матчах на Играх в Париже.

Прошлый сезон в составе "Пэлас" также сложился для него удачно: он забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи в 46 матчах во всех турнирах. Жан-Филипп Матета — не самая желанная трансферная цель "Ливерпуля", но она может оказаться наиболее реалистичной.

На "Энфилде" интересуются Александром Исаком, но "Ньюкаслу" будет сложно его отпустить. Уго Экитике из франкфуртского "Айнтрахта" также обойдётся довольно дорого.

Финансирование такого трансфера, вероятно, будет связано с продажей Дарвина Нунеса.

Уточнения

«Ливерпу́ль» (полное название — Футбольный клуб «Ливерпуль», англ. Liverpool Football Club, английское произношение: ['lɪvəpu:l 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд.

