Свежий взгляд на древнее искусство: цигун — способ обмануть усталость и включить невидимые мышцы

Древняя практика цигун улучшает дыхание и координацию

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Цигун — это больше, чем просто физические упражнения. Эта система уходит корнями в даосизм и буддизм и сочетает медленные движения, дыхание и внутреннее внимание. Благодаря цигун можно не только укрепить мышцы и стать гибче, но и справиться с эмоциональными нагрузками, а также улучшить сон.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цигун

Что такое цигун

Цигун — это древняя китайская практика, основанная на соединении дыхания, плавных движений и осознанности. Название состоит из двух слов: "ци" — жизненная энергия, и "гун" — искусство управления. Главная цель — восстановить внутренний баланс, наполниться энергией и снять напряжение.

В отличие от обычной гимнастики, цигун воздействует не только на тело, но и на ум, включая духовные аспекты восточной философии. Это мягкая практика, доступная людям любого возраста и уровня подготовки, которую можно легко освоить дома без специального оборудования.

История цигун

Первые упоминания о практике работы с энергией ци датируются эпохой Шан (XVI-XI вв. до н. э.). Систематизированные методы появились в период Сражающихся царств (V-III вв. до н. э.), а письменные источники относятся к эпохе династии Хань (II в. до н. э. — II в. н. э.). Даосы и буддисты развивали цигун как средство медитации и укрепления тела. Позже он стал частью традиционной китайской медицины и боевых искусств.

В XX веке цигун получил распространение во всем мире как метод оздоровления и профилактики заболеваний.

Польза цигун

Цигун — одна из самых мягких и безопасных систем упражнений. Регулярная практика улучшает физическое состояние, снижает стресс и воздействует на разные системы организма — от суставов до нервной системы. Особенно эффективен цигун для людей с малоподвижным образом жизни и при эмоциональной нагрузке.

Положительные эффекты:

нормализует дыхание, создает ощущение легкости;

улучшает осанку, снимает мышечное напряжение;

повышает подвижность суставов и гибкость позвоночника;

уменьшает тревожность и проблемы со сном;

увеличивает энергию, снижает усталость;

улучшает координацию и концентрацию.

Противопоказания

Хотя цигун — щадящая практика, некоторым людям нужно получить консультацию врача:

острые воспаления и высокая температура;

первые недели после операций;

обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых;

тяжелые нарушения координации и головокружение;

онкологические болезни (требуется индивидуальный подбор упражнений);

психические расстройства.

При проблемах с суставами и позвоночником лучше заниматься под наблюдением специалиста, выбирая мягкие техники.

Основы занятий цигун

Для пользы от занятий важно следовать простым правилам:

Занимайтесь на свежем воздухе или в проветриваемом помещении. Надевайте свободную одежду, не стесняющую движения. Не стоит заниматься сразу после еды — подождите 1-1,5 часа. Дышите ровно, спокойно и глубоко. Заканчивайте тренировку медитацией или дыхательными упражнениями. Уже 10-15 минут в день дадут результат, главное — регулярность и внимание к своему телу.

Упражнения цигун для начинающих

Вот несколько простых упражнений, которые помогут укрепить тело и обрести спокойствие.

Ребенок приветствует Будду

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки сложены у груди. На вдохе раздвигайте ладони, словно приветствуя Будду, поворачивая их тыльной стороной друг к другу. На выдохе плавно вернитесь в исходное положение. Повторите восемь раз в одну, затем в другую сторону.

Польза: мягко развивает суставы кистей, локтей и плеч.

Рука Будды созерцает образы

Встаньте прямо, руки опущены. На вдохе поднимайте их в стороны до уровня плеч ладонями вниз, на выдохе сведите перед грудью, потом разведите в стороны. Повторите восемь раз, потом повторите с ладонями вверх.

Польза: развивает подвижность плечевого пояса и раскрывает грудную клетку.

Волшебный дракон перемешивает море

Ноги чуть шире плеч, руки на пояснице. Медленно вращайте корпус восемь раз влево и вправо, затем встряхните тело.

Польза: массаж поясницы, улучшение гибкости позвоночника и суставов.

Соединение неба и земли

На вдохе поднимайте руки вверх, вытягиваясь через пятки. На выдохе плавно присядьте, опуская руки до коленей или голеней. Повторите восемь раз.

Польза: укрепляет ноги и поясницу, нормализует осанку.

Принятие Луны из озера

Стоя, медленно поднимайте ладони от бедер вверх, словно берете Луну из воды, затем плавно опускайте. Повторите восемь-десять раз.

Польза: успокаивает нервную систему, регулирует дыхание и стабилизирует эмоции.

Уточнения

Цигу́н — это комплексы традиционных упражнений, возникшие на основе даосской алхимии и отчасти буддийских психопрактик, выполняемые преимущественно с оздоровительными и терапевтическими целями.

