Мышцы растут не на тренировке: ошибка, из-за которой теряют форму даже профи

Тяжелоатлет Михаил Кокляев назвал вред ежедневных тренировок без восстановлени

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Имя, знакомое каждому, кто хоть немного интересовался тяжёлой атлетикой, восьмикратный чемпион России, рекордсмен в становой тяге и мастер спорта международного класса, он знает о тренировках всё — Михаил Кокляев. Но даже он предостерегает от одной из самых распространённых ошибок начинающих — от желания тренироваться каждый день на пределе возможностей.

Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

"Если человек изо дня в день работает на максимальных оборотах, для организма результатом будет перетренированность, которая нежелательна", — пояснил тяжелоатлет Михаил Кокляев.

По его словам, слишком частые и интенсивные тренировки не дают мышцам времени на восстановление, что замедляет прогресс и повышает риск травм. Более того, такая гонка без передышек может привести к эмоциональному истощению и полной потере мотивации.

"Во-первых, мышцы не успевают отдыхать и восстанавливаться. Во-вторых, это может привести к быстрому эмоциональному выгоранию, после которого вы вообще не захотите заниматься", — отметил чемпион.

Баланс как основа прогресса

В основе любой эффективной тренировочной программы лежит цикличность. Речь идёт не только о разнообразии упражнений, но и о чередовании уровней нагрузки. Именно такой подход Михаил Кокляев считает оптимальным.

"Без отдыха со временем организм адаптируется к нагрузкам и перестаёт на них реагировать, результаты будут стоять на месте", — подчеркнул тяжелоатлет Михаил Кокляев.

Смысл в том, чтобы чередовать тяжёлые и лёгкие тренировки, давая телу время восстановиться. Один день — максимум усилий, следующий — облегчённый режим или активный отдых, потом — полноценное восстановление. Такой волнообразный ритм позволяет тренироваться долго и с пользой, не загоняя себя в тупик.

"Из жизни нельзя делать тренировку, а из тренировки жизнь. Во всём нужен баланс и разумный подход", — добавил Михаил Кокляев.

Почему перетренированность — опасный враг

Спортивные врачи и физиологи давно твердят: прогресс невозможен без восстановления. Когда тренировки становятся слишком частыми и интенсивными, в организме начинается накопление усталости. Это не просто слабость или боль в мышцах, а состояние, которое может перерасти в хроническую форму.

На фоне перетренированности снижается иммунитет, ухудшается качество сна, нарушается гормональный фон. Энергии нет даже на привычные дела, а не только на спорт. Начинают страдать суставы, повышается риск микротравм и воспалений.

Эмоциональный фон тоже страдает: раздражительность, потеря интереса к любимому делу, апатия — всё это типичные спутники перетренированности. Порой, чтобы восстановиться, нужны не дни, а недели или даже месяцы.

Как выстроить разумный тренировочный процесс

Первый шаг — понять, что спорт должен приносить удовольствие, а не превращаться в повинность. Даже если вы ставите перед собой серьёзные цели, важно не терять связь с телом и прислушиваться к его сигналам.

Лучше тренироваться три-четыре раза в неделю с полной отдачей, чем каждый день мучить себя через силу. И это касается не только тяжёлой атлетики. Бег, плавание, фитнес, йога — в любом виде физической активности важно соблюдать принцип: "меньше, да лучше".

Хорошая программа учитывает индивидуальные особенности: возраст, уровень подготовки, состояние здоровья, образ жизни. То, что работает для профессионального спортсмена, не подойдёт офисному работнику, у которого за спиной десять часов сидячего труда.

Тренировки без перерыва — ловушка для новичков

Желание "сразу всё наверстать" — частая ошибка новичков. Увидев красивое тело в соцсетях или вдохновившись мотивационным видео, многие бросаются в спортзал с головой. Первые дни полны энтузиазма: по два часа кардио, потом железо, потом растяжка. Но уже через неделю появляется усталость, пропадает запал, и начинается внутренний конфликт — идти на тренировку "через не хочу" или признать, что не справился?

Важно понимать: организм должен адаптироваться к нагрузкам постепенно. Если вы только начинаете, достаточно 2-3 тренировок в неделю с обязательными перерывами. Именно они позволяют телу укрепляться, а не разрушаться.

Тело меняется не во время тренировки, а после неё

Один из главных мифов фитнеса — чем больше работаешь, тем быстрее будет результат. На самом деле, мышцы растут и укрепляются не в зале, а в момент отдыха. Именно тогда запускаются процессы восстановления и роста тканей.

Если постоянно пренебрегать этим этапом, прогресс замедляется, а иногда и вовсе сводится к нулю. Вместо ощущения силы и энергии приходит раздражение, слабость и сомнение — а стоит ли вообще продолжать?

Ответ прост: стоит, но с умом. Даже профессионалы включают в свои графики дни полного покоя. Это не слабость, а стратегия.

Как отличить усталость от перетренированности

Обычная мышечная усталость после тренировки — это нормально. Она проходит через 1-2 дня и не мешает повседневной активности. Перетренированность же проявляется системно: плохой сон, постоянная раздражительность, отсутствие аппетита, падение спортивных результатов, нехватка сил даже на лёгкие упражнения.

Если вы замечаете у себя такие симптомы, стоит сделать паузу, пересмотреть нагрузку и, возможно, проконсультироваться со специалистом. Иногда пара дней отдыха способна вернуть мотивацию и улучшить самочувствие гораздо эффективнее, чем десятки часов изнурительных тренировок.

Здоровье важнее режима

В мире, где нас всё время подталкивают к достижениям — быстрее, выше, сильнее — легко забыть, что спорт прежде всего должен помогать нам быть здоровыми. Настоящая сила — это не только мышцы, а ещё и способность заботиться о себе, слушать своё тело и уважать его границы.

Именно об этом напоминает Михаил Кокляев, когда говорит об умеренности, балансе и важности восстановления. Его слова — не просто советы, а результат многолетнего опыта и глубокого понимания человеческой физиологии. И, пожалуй, именно это делает их особенно ценными.

Уточнения

Мы́шцы также му́скулы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата. Выполняют различные движения, обеспечивая перемещение тела, поддержание позы, сокращение голосовых связок, дыхание и прочее. Мышечная ткань упруга и эластична, она состоит из миоцитов (мышечных клеток). Для мышц характерно утомление, которое проявляется при интенсивной работе или нагрузке.

