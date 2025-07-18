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Ягодичный мостик вместо приседаний: как простое упражнение дарит подтянутую попу

Сохранение таза в напряжении — ключ к безопасности упражнения
2:05
Спорт

Ягодичный мостик — простое, но очень эффективное упражнение, которое помогает укрепить ягодицы, заднюю поверхность бедра и сделать поясницу более устойчивой.

Фитнес
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фитнес

Почему это чудо-упражнение

Отзывы тренеров подтверждают: ягодичный мостик активирует большую и среднюю ягодичные мышцы, а также мышцы спины и кора. Это идеальная замена приседаниям, если хочется прокачать попу без чрезмерной нагрузки на колени и позвоночник.

Какие мышцы работают

  • Ягодичные (большая, средняя, малая) - отвечают за подъем таза и упругость форм

  • Задняя поверхность бедра и кора - стабилизируют корпус при выполнении

  • Разгибатели спины и икроножные мышцы - работают в изометрии и поддерживают осанку

Как правильно выполнять

  1. Лягте на спину, ноги согните в коленях, стопы под коленями, руки вдоль тела

  2. На выдохе поднимите таз так, чтобы тело от плеч до колен составило прямую линию, при этом ягодицы — в напряжении

  3. Задержитесь в верхней точке на 2-5 секунд

  4. На вдохе медленно опуститесь, не расслабляя ягодицы и контролируя поясницу — она должна быть слегка прижата к полу

  5. Повторите 10-20 раз, отдых между подходами — примерно две минуты

Варианты упражнения

  • Классический на полу - базовая техника для новичков

  • На одной ноге - повышает нагрузку на каждую сторону, улучшает баланс

  • На скамье, скамейке или фитболе - увеличивает амплитуду движения и акцент на ягодицы

  • С утяжелением (гантели, штанга, эспандер) - для продвинутых, позволяет целенаправленно прокачивать ягодицы

Ошибки, которых стоит избегать

  • Поднятие таза за счёт поясницы, а не ягодиц — вызывает дискомфорт и травмы

  • Быстрые движения без фиксации в верхней точке — мышцы не получают полной нагрузки

  • Руки или шея берут на себя нагрузку — это снижает эффективность и может вызвать болевые ощущения

Уточнения

Мышцы кора - комплекс мышц, которые отвечают за стабилизацию таза, бёдер и позвоночника.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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