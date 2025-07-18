Ягодичный мостик вместо приседаний: как простое упражнение дарит подтянутую попу

Ягодичный мостик — простое, но очень эффективное упражнение, которое помогает укрепить ягодицы, заднюю поверхность бедра и сделать поясницу более устойчивой.
Отзывы тренеров подтверждают: ягодичный мостик активирует большую и среднюю ягодичные мышцы, а также мышцы спины и кора. Это идеальная замена приседаниям, если хочется прокачать попу без чрезмерной нагрузки на колени и позвоночник.
Ягодичные (большая, средняя, малая) - отвечают за подъем таза и упругость форм
Задняя поверхность бедра и кора - стабилизируют корпус при выполнении
Разгибатели спины и икроножные мышцы - работают в изометрии и поддерживают осанку
Лягте на спину, ноги согните в коленях, стопы под коленями, руки вдоль тела
На выдохе поднимите таз так, чтобы тело от плеч до колен составило прямую линию, при этом ягодицы — в напряжении
Задержитесь в верхней точке на 2-5 секунд
На вдохе медленно опуститесь, не расслабляя ягодицы и контролируя поясницу — она должна быть слегка прижата к полу
Повторите 10-20 раз, отдых между подходами — примерно две минуты
Классический на полу - базовая техника для новичков
На одной ноге - повышает нагрузку на каждую сторону, улучшает баланс
На скамье, скамейке или фитболе - увеличивает амплитуду движения и акцент на ягодицы
С утяжелением (гантели, штанга, эспандер) - для продвинутых, позволяет целенаправленно прокачивать ягодицы
Поднятие таза за счёт поясницы, а не ягодиц — вызывает дискомфорт и травмы
Быстрые движения без фиксации в верхней точке — мышцы не получают полной нагрузки
Руки или шея берут на себя нагрузку — это снижает эффективность и может вызвать болевые ощущения
Мышцы кора - комплекс мышц, которые отвечают за стабилизацию таза, бёдер и позвоночника.
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