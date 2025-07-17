Все уже знают про пользу позы кобры для спины, а вы ещё нет — попробуйте и удивитесь

Бхуджангасана, или поза кобры, — это простая, но мощная асана из йоги, помогающая укрепить поясницу, выровнять осанку и снять напряжение в спине.
Укрепляет мышцы спины, ягодиц, рук и корпуса — обеспечивает поддержку позвоночнику
Открывает грудной отдел, что способствует улучшению осанки и облегчению дыхания
Помогает предотвратить боли в пояснице, особенно у тех, кто ведёт сидячий образ жизни
Оказывает благоприятное влияние на психоэмоциональное состояние, снижает стресс и тревожность
Эта асана не рекомендуется при:
беременности
менструации
повышенном давлении или гиперфункции щитовидки
травмах позвоночника и грыже межпозвоночных дисков
острых воспалениях спины
При любых болевых ощущениях в спине тренировка должна быть остановлена.
Лягте на живот, вытяните ноги — стопы прижаты к полу, колени слегка подтянуты
Разместите ладони под плечами, локти прижаты к корпусу
На вдохе плавно поднимайте грудную клетку, опираясь преимущественно на мышцы спины, а не на руки
Держите шею в нейтральном положении — без лишнего запрокидывания головы
Потянитесь грудной клеткой вверх и немного вперёд, сведите лопатки и опустите плечи
Задержитесь в позе на 10-30 секунд, затем медленно вернитесь в исходное положение
Чрезмерный прогиб в пояснице: возникает, когда гибкости недостаточно. Исправляется акцентом на верхней части спины, мышцей пресса и подтянутым тазом
Плечи подняты вверх: плечи нужно опускать, сводить лопатки, локти держать близко к телу
Разболтанные ноги: стопы и бёдра прижаты к полу, колени втянуты, ноги напряжены, но без чрезмерного сжатия ягодиц
Можно практиковать ежедневно, включая в утреннюю зарядку или как часть заминки после тренировки
Начинайте с удержания на 15 секунд, постепенно доводя до 30 секунд. Повторяйте 2-3 раза с коротким отдыхом между подходами
Йо́га - совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.