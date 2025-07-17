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Все уже знают про пользу позы кобры для спины, а вы ещё нет — попробуйте и удивитесь

Поза кобры укрепляет спину и борется со стрессом — подтверждают исследования
2:18
Спорт

Бхуджангасана, или поза кобры, — это простая, но мощная асана из йоги, помогающая укрепить поясницу, выровнять осанку и снять напряжение в спине.

поза Baby Cobra в йоге
Фото: flickr. com by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
поза Baby Cobra в йоге

Польза позы кобры

  • Укрепляет мышцы спины, ягодиц, рук и корпуса — обеспечивает поддержку позвоночнику

  • Открывает грудной отдел, что способствует улучшению осанки и облегчению дыхания

  • Помогает предотвратить боли в пояснице, особенно у тех, кто ведёт сидячий образ жизни

  • Оказывает благоприятное влияние на психоэмоциональное состояние, снижает стресс и тревожность

Кто должен избегать позу кобры

Эта асана не рекомендуется при:

  • беременности

  • менструации

  • повышенном давлении или гиперфункции щитовидки

  • травмах позвоночника и грыже межпозвоночных дисков

  • острых воспалениях спины
    При любых болевых ощущениях в спине тренировка должна быть остановлена.

Как правильно выполнять позу кобры

  1. Лягте на живот, вытяните ноги — стопы прижаты к полу, колени слегка подтянуты

  2. Разместите ладони под плечами, локти прижаты к корпусу

  3. На вдохе плавно поднимайте грудную клетку, опираясь преимущественно на мышцы спины, а не на руки

  4. Держите шею в нейтральном положении — без лишнего запрокидывания головы

  5. Потянитесь грудной клеткой вверх и немного вперёд, сведите лопатки и опустите плечи

  6. Задержитесь в позе на 10-30 секунд, затем медленно вернитесь в исходное положение

Распространённые ошибки

  • Чрезмерный прогиб в пояснице: возникает, когда гибкости недостаточно. Исправляется акцентом на верхней части спины, мышцей пресса и подтянутым тазом

  • Плечи подняты вверх: плечи нужно опускать, сводить лопатки, локти держать близко к телу

  • Разболтанные ноги: стопы и бёдра прижаты к полу, колени втянуты, ноги напряжены, но без чрезмерного сжатия ягодиц

Как часто и сколько выполнять

  • Можно практиковать ежедневно, включая в утреннюю зарядку или как часть заминки после тренировки

  • Начинайте с удержания на 15 секунд, постепенно доводя до 30 секунд. Повторяйте 2-3 раза с коротким отдыхом между подходами

Уточнения

Йо́га - совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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