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Упражнение, которое действительно сжигает жир — и не требует абонемента в зал

Тренер Максим Лихолетов: пульс 65–75 % от максимума помогает похудеть
1:11
Спорт

Бег — самый простой и действенный способ ускорить обмен веществ и уменьшить количество жира, особенно если держать пульс в нужном режиме.

Самое эффективное упражнение для похудения

Тренер Максим Лихолетов подчёркивает: при беге пульс достигает 65-75 % от максимального. Это примерно 140-150 ударов в минуту — именно такая зона считается наиболее эффективной для сжигания жира. Благодаря этому бег становится оптимальным выбором для снижения веса.

Как определить нужную пульсовую зону

  • Формула: 0,6-0,7 x (220 — возраст).

  • Во время тренировки вы должны быть способны разговаривать — это сигнал того, что пульс находится в безопасной и продуктивной зоне.

Индивидуальный подход

Цифры могут варьироваться в зависимости от возраста, здоровья и уровня физической подготовки. Перед тем как начать тренировки, рекомендуется проконсультироваться с врачом или персональным тренером, чтобы подобрать индивидуальный ритм и не навредить себе.

Уточнения

Бег - один из способов передвижения (локомоции) человека и животных.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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