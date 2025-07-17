Упражнение, которое действительно сжигает жир — и не требует абонемента в зал

Бег — самый простой и действенный способ ускорить обмен веществ и уменьшить количество жира, особенно если держать пульс в нужном режиме.
Тренер Максим Лихолетов подчёркивает: при беге пульс достигает 65-75 % от максимального. Это примерно 140-150 ударов в минуту — именно такая зона считается наиболее эффективной для сжигания жира. Благодаря этому бег становится оптимальным выбором для снижения веса.
Формула: 0,6-0,7 x (220 — возраст).
Во время тренировки вы должны быть способны разговаривать — это сигнал того, что пульс находится в безопасной и продуктивной зоне.
Цифры могут варьироваться в зависимости от возраста, здоровья и уровня физической подготовки. Перед тем как начать тренировки, рекомендуется проконсультироваться с врачом или персональным тренером, чтобы подобрать индивидуальный ритм и не навредить себе.
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