Вильнюсский марафон: почему белорусы и россияне не смогут стать победителями?

Вильнюсский марафон: извинения или плата для белорусов и россиян, желающих участвовать

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Участники из Беларуси и России не будут считаться победителями Вильнюсского марафона, даже если они финишируют первыми. Об этом сообщили организаторы соревнования, сообщает EADaily.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Bobby Yarbrough, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бегуны

Согласно правилам мероприятия, упоминание России и Беларуси запрещено, поэтому признание победителей из этих стран невозможно. Если же участник всё-таки решит пробежать дистанцию, ему придётся принести письменные извинения за конфликт на Украине и за действия своих стран. Однако есть способ избежать этого — заплатить 65 евро.

Власти Литвы осуждают действия России на Украине, а также поддержку россиян со стороны Беларуси. В 2024 году граждане Беларуси и России без вида на жительство не могли зарегистрироваться на полумарафон в Вильнюсе.

Уточнения

Марафо́н (греч. Μαραθών) — дисциплина лёгкой атлетики, представляющая собой забег на дистанцию 42 километра 195 метров.

