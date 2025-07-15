Тренировка, которая изменит ваше тело: 5 действенных упражнений для сжигания жира

Для достижения максимального результата в сжигании жира важно не только выполнять кардиоупражнения, но и включать в тренировочный процесс силовые нагрузки. Это помогает активировать обмен веществ, развивать мышечную массу и формировать подтянутый силуэт.
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девушка делает берпи дома
Акулина Бахтурина, старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA, поделилась подборкой упражнений, которые можно выполнять с собственным весом практически в любом месте.
Комплекс упражнений для эффективного сжигания жира
1. Берпи
Задействует: грудь, ноги, руки, пресс и сердечную мышцу.
Польза: сочетание кардио и силовой нагрузки, активация обмена веществ.
Техника: присед, упор лежа, отжимание, возвращение в присед, прыжок вверх. Можно упростить упражнение, убрав отжимание или прыжок.
2. Альпинист
Задействует: мышцы пресса, плеч и ног.
Польза: статическая планка и динамичное движение, «сушка» живота.
Техника: исходное положение — планка. Подтягивайте колени к груди в быстром темпе, удерживая корпус ровным.
3. Присед с подъемом колена к груди
Задействует: ноги, ягодицы, пресс и координацию.
Польза: мощная нагрузка на нижнюю часть тела и кор.
Техника: из приседа с ровной спиной встаньте в стоячее положение и активно поднимайте одно колено вверх, чередуя ноги в быстром темпе.
4. Планка с касанием плеч
Задействует: пресс, спина, плечи, корпус.
Польза: активация мышц-стабилизаторов, повышение энергозатрат.
Техника: встаньте в высокую планку на руках. Поочередно касайтесь противоположного плеча, не раскачивая корпус. Важно держать спину ровной.
5. Лодочка с разведением рук
Задействует: спину, ягодицы, всю заднюю цепь тела.
Польза: укрепление спины и улучшение осанки.
Техника: лягте на живот, приподнимите руки, грудь и ноги. Разведите руки в стороны, как будто тянете резинку, задержитесь на 2–3 секунды. Повторите 8–12 раз. Можно усложнить, выполняя «лодочку» с ритмичным разведением рук вперед-назад.
Рекомендации по тренировке
Используйте принцип круговой тренировки: 40 секунд активной работы, 20 секунд отдыха.
Выполните 3–4 круга, делая перерывы около минуты между ними. Начинайте тренировку с разминки.
Порядок упражнений: берпи, планка с касанием плеч, присед с коленом, «Альпинист», лодочка с разведением рук.
Завершите тренировку десятиминутной растяжкой.
Советы для достижения результата
Для быстрого и заметного результата важно регулярно заниматься и правильно чередовать нагрузки и отдых. Тренируйтесь три раза в неделю, чередуя силовые упражнения с кардио, растяжкой или йогой, пишет Газета.Ru.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете эффективно сжигать жир, укреплять мышцы и улучшать физическую форму.
Уточнения
Бёрпи (англBurpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость.