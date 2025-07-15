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Тренировка, которая изменит ваше тело: 5 действенных упражнений для сжигания жира

5 упражнений для эффективного сжигания жира: рекомендации от профессионала
3:22
Спорт

Для достижения максимального результата в сжигании жира важно не только выполнять кардиоупражнения, но и включать в тренировочный процесс силовые нагрузки. Это помогает активировать обмен веществ, развивать мышечную массу и формировать подтянутый силуэт.

девушка делает берпи дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
девушка делает берпи дома

Акулина Бахтурина, старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA, поделилась подборкой упражнений, которые можно выполнять с собственным весом практически в любом месте.

Комплекс упражнений для эффективного сжигания жира

1. Берпи

  • Задействует: грудь, ноги, руки, пресс и сердечную мышцу.
  • Польза: сочетание кардио и силовой нагрузки, активация обмена веществ.
  • Техника: присед, упор лежа, отжимание, возвращение в присед, прыжок вверх. Можно упростить упражнение, убрав отжимание или прыжок.

2. Альпинист

  • Задействует: мышцы пресса, плеч и ног.
  • Польза: статическая планка и динамичное движение, «сушка» живота.
  • Техника: исходное положение — планка. Подтягивайте колени к груди в быстром темпе, удерживая корпус ровным.

3. Присед с подъемом колена к груди

  • Задействует: ноги, ягодицы, пресс и координацию.
  • Польза: мощная нагрузка на нижнюю часть тела и кор.
  • Техника: из приседа с ровной спиной встаньте в стоячее положение и активно поднимайте одно колено вверх, чередуя ноги в быстром темпе.

4. Планка с касанием плеч

  • Задействует: пресс, спина, плечи, корпус.
  • Польза: активация мышц-стабилизаторов, повышение энергозатрат.
  • Техника: встаньте в высокую планку на руках. Поочередно касайтесь противоположного плеча, не раскачивая корпус. Важно держать спину ровной.

5. Лодочка с разведением рук

  • Задействует: спину, ягодицы, всю заднюю цепь тела.
  • Польза: укрепление спины и улучшение осанки.
  • Техника: лягте на живот, приподнимите руки, грудь и ноги. Разведите руки в стороны, как будто тянете резинку, задержитесь на 2–3 секунды. Повторите 8–12 раз. Можно усложнить, выполняя «лодочку» с ритмичным разведением рук вперед-назад.

Рекомендации по тренировке

  • Используйте принцип круговой тренировки: 40 секунд активной работы, 20 секунд отдыха.
  • Выполните 3–4 круга, делая перерывы около минуты между ними.
    Начинайте тренировку с разминки.
  • Порядок упражнений: берпи, планка с касанием плеч, присед с коленом, «Альпинист», лодочка с разведением рук.
  • Завершите тренировку десятиминутной растяжкой.

Советы для достижения результата

Для быстрого и заметного результата важно регулярно заниматься и правильно чередовать нагрузки и отдых. Тренируйтесь три раза в неделю, чередуя силовые упражнения с кардио, растяжкой или йогой, пишет Газета.Ru.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете эффективно сжигать жир, укреплять мышцы и улучшать физическую форму.

Уточнения

Бёрпи (англ  Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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