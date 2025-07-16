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Живот не уходит, хотя вы стараетесь? Возможно, всё дело в этих трех привычках

Главные причины ожирения живота у мужчин — мнение врачей и тренеров
6:42
Спорт

У многих мужчин с возрастом появляется одна характерная деталь — живот. Причём это касается не только тех, кто избегает спортзала и обожает пиво. Даже при регулярных силовых тренировках округлая талия всё чаще становится реальностью. Причина в том, что у мужчин жир в первую очередь накапливается в области живота.

Толстый мужик
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Толстый мужик

"У мужчин чаще наблюдается отложение так называемого висцерального жира. Он окружает органы брюшной полости и забрюшинного пространства", — пояснил врач-хирург высшей категории, д. м. н. Георгий Карапетян.

Что провоцирует набор жира в животе

Основные причины, по которым мужская талия расширяется, хорошо известны:

  • переедание и несбалансированное питание;

  • дефицит движения;

  • курение и злоупотребление алкоголем;

  • гормональные нарушения;

  • хронический стресс и нехватка сна;

  • генетическая предрасположенность.

Но есть и более тонкие моменты, например, нарушение осанки или питание "на ходу", что тоже отражается на животе.

Какой у вас тип живота

Пивной живот

Классическая округлая форма, при этом живот плотный и упругий. Часто связан с перееданием и малоподвижностью, а не только с любовью к пенным напиткам. Такой живот указывает на избыток висцерального жира — тот самый, что окружает внутренние органы и представляет опасность для здоровья. Уже при талии свыше 94 см стоит насторожиться.

Стрессовый живот

Мягкий, "тряский", надувается к вечеру. Часто сопровождается общей прибавкой в весе. Причины — нерегулярное питание, спешка во время еды, хронический недосып. Организм реагирует на стресс замедлением метаболизма и накоплением жира в центральной части тела.

Гормональный живот

С возрастом уровень тестостерона у мужчин снижается, а вместе с ним — и мотивация к активности. При этом аппетит и пищевые привычки остаются прежними. В результате появляется избыточный жир, особенно в животе — это классическое "яблоко".

Спортивный живот

Иногда живот появляется даже у физически активных мужчин. Это может быть связано с сутулостью или длительным сидением за компьютером. Проблема часто не в жире, а в ослаблении мышц кора и нарушении положения тела. Исправить это помогает массаж, йога и укрепление спины и пресса.

Как понять, что дело серьёзное

Для первичной оценки достаточно сантиметровой ленты: окружность талии более 94 см — уже повод задуматься. Чтобы точно определить причину и подобрать способ лечения, стоит обратиться к специалисту. Диагностика может включать гормональные анализы, КТ, консультации с эндокринологом и гастроэнтерологом.

"Чтобы уменьшить количество жира, необходим комплексный подход. Только сочетание питания, физической активности, полноценного сна и борьбы со стрессом даст реальный результат", — считает наставник по здоровью Георгий Суренян.

Питание: первый шаг к плоскому животу

Без создания дефицита калорий все усилия обречены на провал. Даже интенсивные тренировки не помогут, если рацион избыточен. Нужно потреблять меньше, чем тратится. Рацион должен включать белок, клетчатку, медленные углеводы (рис, гречка, овсянка), а вот сладкое, мучное и жирное — исключить или максимально сократить.

"Ожирение не возникает из-за воздуха, воды, времени года или фаз луны — все поступает исключительно через рот", — отметил врач-хирург высшей категории, д. м. н. Георгий Карапетян.

Если рацион выстроен верно, организм начинает использовать жировые запасы. В идеале это должно сопровождаться контролем у диетолога и при необходимости — медикаментозной поддержкой.

Хирургия как крайняя мера

Если традиционные методы не работают или времени ждать нет, врачи могут предложить бариатрическую хирургию — например, уменьшение объема желудка или шунтирование. Однако решение о такой операции принимается только после полного обследования.

"В течение нескольких месяцев или лет можно достичь нормализации работы внутренних органов", — отметил Георгий Карапетян.

Физическая нагрузка: какие упражнения действительно работают

Жир не уходит локально, но тренировки укрепляют мышцы и увеличивают общий расход энергии. Для результата важны как кардио, так и силовая нагрузка.

"Упражнения помогают укрепить и привести в тонус мышцы живота", — подчеркнула фитнес-тренер Елена Соболь.

Кардио (бег, быстрая ходьба, велосипед) должно длиться минимум 20-40 минут при пульсе 120-150 ударов в минуту. Начинать тренировку лучше натощак или спустя 1,5 часа после еды.

Эффективные упражнения

Общеукрепляющие:

  • приседания — активируют нижнюю часть тела и сжигают максимум калорий;

  • трастер — совмещает присед и жим гантелей;

  • сгибания на бицепс с жимом — развивают плечевой пояс.

На пресс и корпус:

  • планка — прорабатывает все мышцы кора;

  • скручивания и русские твисты — усиливают верхнюю и боковую часть пресса;

  • лодочка — укрепляет поясницу и пресс;

  • скалолаз — сочетает кардио и проработку пресса;

  • берпи — универсальное жиросжигающее упражнение.

"Берпи или прыжки на скакалке лучше выполнять с высокой интенсивностью 30-40 секунд, затем делать короткий перерыв и повторять", — советует наставник по здоровью Георгий Суренян.

А массаж поможет

Массаж — не волшебная палочка, но отличное дополнение к тренировкам и правильному питанию. Он ускоряет лимфоток, помогает коже подтягиваться и усиливает визуальный эффект похудения. Особенно полезен после потери большого веса, когда нужно вернуть коже тонус и избавиться от отеков.

Важно помнить: ни одно средство не сработает в одиночку. Только грамотное сочетание физических нагрузок, рациона, сна, психоэмоционального равновесия и, при необходимости, медицинского вмешательства действительно способно избавить от живота.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия. Сложившийся способ поведения, осуществление которого в определённой ситуации (играющей роль триггера, сигнала, запускающего действия привычки) приобретает для индивида характер потребности, побуждающей «совершать какие-нибудь действия, поступки».

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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