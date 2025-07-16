Плывёте в никуда: распространённые ошибки, из-за которых вода не уносит килограммы

Почему плавание не помогает худеть: объясняет мастер спорта Дарья Пикалова

Плавание действительно называют одним из самых универсальных видов физической активности. Оно щадит суставы, не требует специальной экипировки и задействует почти все мышцы тела. Кажется — идеальный выбор для тех, кто хочет похудеть. Но это работает не всегда.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в бассейне

"Плавание — отличная нагрузка, но только если человек умеет плавать технически правильно", — подчеркнула заслуженный мастер спорта России Дарья Пикалова.

Главная ошибка новичков — полагать, что любое пребывание в воде автоматически ведет к сжиганию калорий. Однако если вы просто держитесь на воде или лениво плывете с головой над поверхностью, пользы для фигуры будет немного. Эффект возможен только при полноценной тренировке с правильной техникой, подходящей интенсивностью и продолжительностью не менее 40-60 минут.

Самый калорийный стиль — баттерфляй, но он не для всех

Среди всех стилей плавания самым энергоемким считается баттерфляй — он требует максимальных усилий и сжигает до 500 калорий за полчаса. Однако осилить его могут далеко не все — техника сложная, сил затрат много.

"Это очень мощный стиль, почти никто из любителей его не осваивает", — отметила заслуженный мастер спорта России Дарья Пикалова.

Гораздо доступнее и эффективнее в долгосрочной перспективе — кроль. При стабильной средней нагрузке он помогает расходовать около 450 калорий в час. Главное — следить за пульсом (100-130 ударов в минуту) и не делать длинных пауз у бортика.

Максимальный эффект дают интервальные тренировки с чередованием стилей и темпов: кроль, спина, брасс и, по возможности, баттерфляй. Такая комбинация активирует разные группы мышц и повышает общую эффективность тренировки.

Почему после плавания так хочется есть

Одна из неожиданных особенностей плавания — сильный аппетит после тренировки. Он объясняется несколькими факторами: телу приходится тратить энергию не только на движение, но и на терморегуляцию — вода в бассейне обычно холоднее температуры тела. К тому же сопротивление воды в разы выше, чем воздуха, а значит, и усилий требуется больше.

"Аппетит после бассейна — зверский. Это правда", — добавила Пикалова.

Именно по этой причине особенно важно соблюдать пищевую дисциплину. Без контроля рациона вся польза от тренировки может свестись к нулю — даже один перекус после заплыва способен полностью перекрыть сожженные калории.

Почему плавание не всегда заменяет бег

На первый взгляд, плавание должно быть эффективнее бега: задействуется больше мышц, нагрузка мягче. Но на практике похудеть с помощью плавания сложнее. Причина — в том, что технику плавания нужно освоить, а это требует времени и терпения. В отличие от бега, который большинству людей знаком с детства и не требует подготовки, плавание требует навыков, выносливости и умения держать темп.

"Плавать умеют далеко не все. Поэтому человек заходит в воду, поплескался немного — и считает, что он тренировался", — пояснила Пикалова.

Если нет правильной техники, интенсивность будет слишком низкой, а пульс — вне нужной зоны. А значит, и эффект будет мизерным.

Сколько нужно плавать, чтобы похудеть

Для тех, кто всерьёз нацелен на снижение веса, Дарья рекомендует начинать с трёх тренировок в неделю продолжительностью 45-60 минут. Обязательное условие — варьировать стили, следить за пульсом и не "плыть по течению" в прямом и переносном смысле.

"Одна тренировка в неделю — это ни о чём. Нужно регулярность, плюс — питание и сон", — подчеркнула заслуженный мастер спорта России Дарья Пикалова.

Плавание может быть отличным инструментом для поддержания тонуса и "сушки" тела, особенно если делать это правильно и системно. Оно хорошо укрепляет спину, пресс, плечи, делает талию более выраженной и фигуру — подтянутой.

Можно ли нарастить мышцы в бассейне

Несмотря на то что мышцы при плавании активно работают, набор массы — это не тот результат, который можно получить в воде. Плавание больше подходит для тех, кто хочет рельеф, а не объем.

"Если вы хотите увеличить мышечную массу — вам в зал. А вот чтобы подтянуть тело и прорисовать рельеф — бассейн идеально подойдёт", — отметила Дарья Пикалова.

При этом важно понимать, что вода создаёт сопротивление, но не сравнимое с весами и снарядами в тренажёрке. Так что ждать "банок" от плавания не стоит.

Бассейн или открытая вода?

На вопрос, где тренироваться эффективнее, Дарья отвечает: с точки зрения расхода калорий — разницы почти нет. Но в бассейне проще контролировать интенсивность — вода стабильной температуры, есть бортики для опоры, дно видно. А на открытой воде начинающих подстерегают страхи, течение, плохая видимость, холод — всё это может мешать тренировке и сбивать ритм.

Для новичков бассейн — безопаснее и проще. Только после освоения техники можно постепенно переходить к природным условиям.

Типичные ошибки новичков

Главное заблуждение — считать, что если вы находитесь в воде, то уже тренируетесь. Но если вы просто висите у бортика или плывёте "по-собачьи", жир никуда не уйдёт.

"Чтобы был результат — надо именно плыть", — заявила Дарья Пикалова.

Вторая распространённая ошибка — пренебрежение питанием. Люди искренне удивляются, почему не худеют, хотя регулярно посещают бассейн. Но вес стоит или даже растёт, потому что после тренировки они "награждают" себя едой, не учитывая, что одна булочка с кофе легко перекрывает сожженные калории.

Как начать, если никогда не плавал

Начинать, как ни странно, нужно не с покупки абонемента в бассейн. В первую очередь стоит наладить режим сна и питания. Без дефицита калорий похудеть не получится, даже если вы будете плавать каждый день. А без полноценного сна у организма не будет ресурсов на восстановление и прогресс.

Идеальный старт — с тренером. Он поможет поставить технику, подобрать нагрузку и избежать типичных ошибок.

Уточнения

Вода́ — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

