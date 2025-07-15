Разминка перед тренировкой — спасёт ваши суставы и связки, но только если делать её правильно

Фитнес-инструкторы назвали главные причины делать разминку перед занятиями

3:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Представьте себе: вы достаёте замороженный стейк. Он твёрдый, хрупкий и ломкий. Теперь сравните его с куском мяса комнатной температуры — гибким, эластичным. Точно так же ведёт себя наше тело перед и после разминки. Разогретые мышцы и суставы становятся податливыми и готовыми к нагрузке. А значит — меньше риска травм.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Разминка

Разминка — это не опциональная часть тренировки. Это её обязательное начало. Она помогает включить в работу тело и подготовить его к серьёзной физической активности.

Зачем вообще нужна разминка

Правильная разминка — это своего рода запуск системы. Вот основные задачи, которые она выполняет:

Увеличивает эластичность мышц: заведённые мышцы работают эффективнее.

Снижает риск травм: меньше шансов получить растяжение или вывих.

Активирует кровообращение и насыщает тело кислородом: клетки получают всё, что нужно.

Запускает метаболизм: тело начинает тратить энергию, а не экономить её.

Повышает выработку адреналина: он помогает справляться с нагрузкой.

Улучшается координация и концентрация: движения становятся точнее.

Сердце и сосуды включаются в работу плавно: это особенно важно при высокоинтенсивных нагрузках.

Психологическая подготовка: вы настраиваетесь на результат.

Запомните: разминка = профилактика травм + улучшение результата.

А если разминку проигнорировать

Вот что может произойти, если пропустить этот этап:

Снижение подвижности суставов и последующее воспаление.

Повреждение связок, которые ещё не готовы к нагрузке.

Обмороки и скачки давления, особенно у новичков.

Тренировка будет менее эффективной, а тело будет работать в стрессовом режиме.

Не ведитесь на советы "опытных" знакомых, которые начинают тренировку сразу с жима лёжа.

Отличается ли разминка перед кардио и силовой

Нет, в основе лежит динамическая разминка. Главное — учесть, какие мышцы будут задействованы больше всего.

Например, если вы планируете велопоездку, стоит уделить больше внимания икрами и бёдрам. Но даже в этом случае разминать нужно всё тело, а не только "ключевые" группы.

Структура универсальной разминки

5-10 минут — оптимальное время. За пару минут мышцы не успеют разогреться, а значит, цель разминки не будет достигнута. Вот как можно построить её грамотно:

1. Кардио-разогрев (1-2 минуты)

Простые движения — прыжки, бег на месте, махи руками. Цель — повысить пульс и разогнать кровь.

2. Суставная гимнастика (1-2 минуты)

Круговые движения шеей, плечами, коленями, запястьями. Подготовка связок и суставов.

3. Растяжка (2-3 минуты)

Небольшая динамическая растяжка ног, рук, спины. Это не статическая йога, а короткие движения в амплитуде.

4. Пауза на восстановление (30 секунд — 1 минута)

Позволяет организму стабилизировать дыхание перед основным блоком.

Признак хорошей разминки — лёгкое тепло, пот и ощущение бодрости.

Что НЕ стоит путать

Разминка ≠ заминка.

Разминка активирует тело, заминка — наоборот, его успокаивает. Она проходит в медленном темпе, часто в статике, и помогает восстановить дыхание и пульс.

Уточнения

Профилакти́ческая медици́на (профилактоло́гия, греч. πρόφύλακτικός — "предохранительный" и λόγος — "учение, наука") — наука и практика в медицине, комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний и травм, недопущение и устранение факторов риска их развития.



Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

