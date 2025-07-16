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Даже после 50 лет оставайтесь с фигурой как у 20-летней: эти секреты помогут не располнеть

Диетолог Кирстен Дэвис рассказала, как удержать вес после похудения
3:41
Спорт

Вы когда-нибудь задумывались, почему вес возвращается, даже если вы строго следите за диетой? Кажется, вы всё делаете правильно, но стрелка на весах неумолимо ползёт вверх? Всё дело — в хитрости собственного тела.

Похудение
Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Наш организм запрограммирован на выживание. Когда вы худеете, жировые клетки не исчезают — они просто сжимаются. Но готовы снова "надуваться" при малейшей возможности. Эти клетки могут дремать в теле до десяти лет, ожидая вашего слабого момента. Чем их больше, тем охотнее тело набирает килограммы обратно.

Что делать, чтобы вес не вернулся

Британский диетолог Кирстен Дэвис предупреждает: если вы хотите сохранить результат — забудьте о "чудо-диетах". Здесь нужен комплексный подход и главное — терпение.

Вот её советы, которые действительно работают:

1. Делайте ставку на белок
После диеты голод возвращается с удвоенной силой. Белок помогает дольше ощущать сытость, удерживает уровень сахара в крови и сохраняет мышцы. Курицу, яйца, йогурт, тофу и чечевицу лучше есть по 20-30 граммов за приём пищи.

2. Тренируйте мышцы
Мышцы — это не только про форму, но и про метаболизм. Они сжигают калории даже в покое, а ещё регулируют уровень инсулина. Всего 2-3 силовые тренировки в неделю способны изменить ваш метаболизм.

3. Ешьте по часам
Забыли поесть — получите приступ голода и переедание вечером. Диетолог советует питаться каждые 4-5 часов, не забывая про белки, полезные жиры и клетчатку.

4. Спите и пейте воду
Хронический недосып — прямой путь к срывам. Он нарушает гормональный баланс, увеличивает тягу к сладкому и солёному. И не забывайте про воду — часто мы путаем голод с жаждой.

После 50 похудеть труднее. Но возможно

С возрастом тело сжигает меньше калорий. У мужчин снижается уровень тестостерона, у женщин — эстрогена, и мышцы буквально ускользают. Поэтому важно не гнаться за быстрым результатом. Устойчивое похудение — это потеря 250 граммов в неделю. Не больше.

Ваше тело помнит каждую диету. И всегда готово мстить. Но теперь вы знаете, как ему противостоять.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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