Забудьте про выпирающий живот: этот метод за 2 недели сотворит чудеса с вашей фигурой

Лето — время, когда особенно хочется втянуть живот и забыть про складки на талии. Но просто делать скручивания и надеяться на чудо — бесполезно. А вот сочетание дисциплины, тренировок и немного боли… работает.
Блогер Джули Кей стала интернет-сенсацией в октябре 2024 года, когда выложила видео с личным экспериментом: 100 повторений на тренажёре для пресса и ещё 100 — на приседания — каждый день в течение 14 дней.
"Просыпаюсь каждое утро с болью", — честно призналась она подписчикам.
Но уже на шестой день живот стал заметно меньше, а весы порадовали минусом.
Эффект вдохновил:
"Как только я увидела прогресс, появилось желание не сдаваться", — рассказала Джули.
И даже питание изменилось — сама того не замечая, она стала есть меньше сладкого.
Фитнес-эксперты остужают пыл: тренировки пресса не сжигают жир на животе напрямую. Чтобы убрать бока, нужно тратить больше калорий, чем потребляешь. А это уже вопрос комплексного подхода.
Вот что советует доктор Майтане Нуньес Гарсия:
1. Уберите "быстрые" углеводы
Сахар, белый хлеб, макароны из мягкой пшеницы — всё это резко поднимает инсулин, провоцируя рост жира вокруг внутренних органов.
2. Избегайте обработанных продуктов
Минимум насыщенных жиров, максимум натуральных продуктов с противовоспалительным эффектом.
3. Выбирайте правильные напитки
Без сахара — значит действительно без сахара. Вода, зелёный чай, домашние лимонады без сиропов.
4. Живите активно не только в спортзале
Секс, друзья, вечерние прогулки — всё это снижает уровень кортизола. А кортизол — прямой путь к отложениям на животе.
5. И да: прощай, алкоголь и сигареты
Без них тело восстанавливается быстрее, гормоны в норме, и жир уходит охотнее.
Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.
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