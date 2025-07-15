Забудьте про выпирающий живот: этот метод за 2 недели сотворит чудеса с вашей фигурой

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GB News: упражнения блогера Джули Кей помогли уменьшить живот за 6 дней
3:01
Спорт

Лето — время, когда особенно хочется втянуть живот и забыть про складки на талии. Но просто делать скручивания и надеяться на чудо — бесполезно. А вот сочетание дисциплины, тренировок и немного боли… работает.

Девушка с тонкой талией
Фото: Designed be Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с тонкой талией

Блогер Джули Кей стала интернет-сенсацией в октябре 2024 года, когда выложила видео с личным экспериментом: 100 повторений на тренажёре для пресса и ещё 100 — на приседания — каждый день в течение 14 дней.

"Просыпаюсь каждое утро с болью", — честно призналась она подписчикам.

Но уже на шестой день живот стал заметно меньше, а весы порадовали минусом.

Эффект вдохновил:

"Как только я увидела прогресс, появилось желание не сдаваться", — рассказала Джули.

И даже питание изменилось — сама того не замечая, она стала есть меньше сладкого.

Но всё ли так просто

Фитнес-эксперты остужают пыл: тренировки пресса не сжигают жир на животе напрямую. Чтобы убрать бока, нужно тратить больше калорий, чем потребляешь. А это уже вопрос комплексного подхода.

Вот что советует доктор Майтане Нуньес Гарсия:

1. Уберите "быстрые" углеводы
Сахар, белый хлеб, макароны из мягкой пшеницы — всё это резко поднимает инсулин, провоцируя рост жира вокруг внутренних органов.

2. Избегайте обработанных продуктов
Минимум насыщенных жиров, максимум натуральных продуктов с противовоспалительным эффектом.

3. Выбирайте правильные напитки
Без сахара — значит действительно без сахара. Вода, зелёный чай, домашние лимонады без сиропов.

4. Живите активно не только в спортзале
Секс, друзья, вечерние прогулки — всё это снижает уровень кортизола. А кортизол — прямой путь к отложениям на животе.

5. И да: прощай, алкоголь и сигареты
Без них тело восстанавливается быстрее, гормоны в норме, и жир уходит охотнее.

Уточнения

Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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