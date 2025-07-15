Тело после 50 лет останется на десятилетия моложе, если вы не допускаете эти 3 ошибки в тренировках

Физиотерапевт назвал ошибки в силовых тренировках, которые мешают добиться результатов

3:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Средний возраст — это время пересмотреть свою программу тренировок, и причина проста. С возрастом мы теряем мышечную массу, поэтому силовые тренировки крайне важны. Доктор Милика Макдауэлл поделилась тремя распространёнными привычками в силовых тренировках, от которых вам, возможно, стоит избавиться, чтобы ваше тело оставалось сильным после 50 лет.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Приседания

"Естественное старение связано с уменьшением выработки гормонов, стимулирующих рост мышц, поэтому мышцы начинают атрофироваться, если вы не боретесь с этим", — говорит доктор Макдауэлл. "Кроме того, изменения в нервной системе могут повлиять на равновесие и координацию, и силовые тренировки — лучший способ борьбы с этими нарушениями".

Теперь, когда вы знаете, насколько важно наращивать силу после 50 лет, рассмотрим некоторые заблуждения и ошибки, с которыми сталкивается доктор Макдауэлл у своих пациентов и клиентов, а также способы их исправления.

Убеждение: "Если я избегаю силовых тренировок, я не наберу массу"

"Это распространённое заблуждение", — говорит доктор Макдауэлл. "Набор массы происходит на кухне, а не в спортзале, и требует строгого питания. Обычные силовые тренировки приведут ваши мышцы в тонус, но вы не станете похожи на громилу, если не готовы радикально изменить свой рацион".

Вы не разогреваетесь как следует

Хорошая разминка очень важна. На самом деле, хорошее практическое правило при разминке заключается в следующем: чем старше ваши ткани, тем дольше следует разминаться перед тренировкой.

"Стареющие суставы и соединительные ткани, как правило, менее эластичны, а суставам, которые могут начать терять подвижность, требуется больше времени для подготовки к нагрузке", — советует доктор Макдауэлл. "Не экономьте на разминке и используйте её для повышения частоты сердечных сокращений и температуры тканей".

Занимаетесь спортом только на тренажерах

Тренажёры могут обеспечить отличную тренировку, но что делать, если некоторые из них — ваша любимая тренажёрная группа, а доступ к ним ограничен?

"Тренировки на тренажёрах можно считать более безопасными, но они ограничивают диапазон движений и участие мышц-стабилизаторов пресса и позвоночника", — рассказывает доктор Макдауэлл.

Доктор Макдауэлл даёт несколько полезных советов, которые стоит учитывать во время тренировок.

Делайте хорошую разминку перед тренировкой

Не стесняйтесь проконсультироваться со специалистом о правильном выполнении упражнений или использовать новый для вас тренажёр.

Тренируйтесь в пределах своих силовых возможностей. Переходите к более высоким весам в медленном, разумном темпе.

Дни отдыха необходимы. Помните, что многие результаты достигаются в период восстановления.

Кстати, большинству людей старше 50 лет необходимы два-три дня отдыха в неделю, что является перерывом в силовых тренировках.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

