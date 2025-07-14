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Цена на билеты на финал Уимблдона шокирует: от 20 до 46 тысяч евро — вот что происходит на рынке перепродажи

Цены на билеты финала Уимблдона 2025 поднимаются до небес: вот как перепродажа влияет на доступность
2:45
Спорт

Цены на билеты на финал Уимблдона этого года могут быстро измениться, поскольку в дело вступает рынок перепродажи.

Ролан Гаррос
Фото: commons.wikimedia.org by Бен ЛИУ ПЕСНЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ролан Гаррос

Если вы надеялись посмотреть финал Уимблдона-2025 на Центральном корте в эти выходные, будьте готовы. Официальные цены на билеты могут создать у вас ложное ощущение доступности.

Место на Центральном корте для финалов мужского или женского одиночного разряда обойдется в 315 фунтов стерлингов (400 долларов США), если его купить напрямую у Уимблдона… но такие места давно уже не доступны.

Спрос на билеты на Уимблдон

В субботу, 12 июля, и воскресенье, 13 июля, цены на перепродаже взлетели до небес, достигнув уровня люкса. На момент написания статьи на Viagogo самый дешёвый билет на женский одиночный и мужской парный финалы в субботу стоил €6646 ($7180). На мужской одиночный финал в воскресенье и женский парный финал? Цена начинается от €20673 ($22340).
Vivid Seats тоже не скупится на накладные расходы.

Цены на билеты в субботу варьируются от €6587 ($7120) до умопомрачительных €29641 ($32010).

Цены в воскресенье снова взлетели до еще более высоких значений: от 9 843 евро (10 630 долларов США) до 46 107 евро (49 800 долларов США).

Почему такая разница в цене?

Билеты с маркировкой "Debenture" — единственные, которые можно легально перепродать, поскольку правила Уимблдона строго запрещают передачу или перепродажу обычных билетов. Эта легальность даёт таким платформам, как Viagogo и Vivid Seats, лазейку, позволяющую им завышать цены до невероятных размеров.

Однако существуют абонементы Grounds Passes всего за 20 фунтов стерлингов (25 долларов США), хотя спрос на них тоже бешеный.

Они не пропустят вас на Центральный корт, но могут дать вам место на Хенман Хилл (он же Мюррей Маунд или Радукану Райз, в зависимости от вашего возраста) с видом на большой экран и стаканом кофе в руке.

Эксперты советуют наполнить холодильник любимым напитком, взять клубнику со сливками и наслаждаться легендарным финалом на траве, не выходя из своей гостиной.

Уточнения

Уимблдо́н (англ. Wimbledon / 'wɪmbld(ə)n/), ист. Wymbeldon (XIII в.), Wimbleton (XIV в.), Wymelton (XVI в.) — юго-западный район (дистрикт) Лондона. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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